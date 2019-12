Nach dem 3:1-Erfolg beim SC Freiburg ist der FC Bayern München in der Tabelle wieder näher an die Spitze herangerückt. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Dementsprechend hat sich die Laune beim Rekordmeister auch wieder gebessert. Dass mit Joshua Zirkzee ausgerechnet ein Youngster aus der eigenen Jugend den Erfolg eingeleitet hat, war umso erfreulicher

Nun soll mit einem Dreier gegen den VfL Wolfsburg ein erfolgreicher Abschluss der Hinrunde gefeiert werden. Vor dem Spiel gegen die Niedersachsen stellt sich FCB-Trainer Hansi Flick den Fragen der Journalisten und erklärt seine Pläne für das Match. Dazu zieht er eine Bilanz der Hinrunde.

Die Pressekonferenz mit Hansi Flick im LIVETICKER

+++ Flick über seine eigene Zukunft +++

"Das besprechen wir nach dem Spiel. Wir haben uns bereits besprochen, es ist gut, wenn wir daran festhalten. Lasst uns das Spiel spielen und dann schauen wir, was passieren wird."

+++ Flick über Rotation +++

Auf SPORT1-Nachfrage, ob er ein Freund der Rotation sei: "Ich bin ein Freund davon, die besten Spieler auf dem Platz zu haben. Dafür ist maßgebend, was im Training passiert. Rotation gehört dazu, wenn man so viele Spiele hat mit drei Wettbewerben. Man muss gucken, wer gerade eine Pause braucht. Man muss den Spielern das Gefühl geben, dass er ein Teil der Mannschaft ist.“

+++ Flick über die Defensive +++

Auf SPORT1-Nachfrage, was einen guten Verteidiger ausmacht. "Du musst antizipieren. Entweder ein Spieler ist anspielbar oder er hat Zugriff und bindet den Gegner. Zugriff auf den Gegner heißt Restverteidigung. Da musst du gut stehen, da musst du den Gegner markieren. Wenn du aber hoch verteidigst, kann ein Gegner prallen lassen und auf ein, zwei Abwehrspieler drauf laufen. Deswegen ist das schwieriger zu verteidigen. "Wenn Tore fallen, ist es so, dass der Letzte, der dabei steht, verantwortlich gemacht wird. Die Fehler entstehen aber meistens weiter vorne. Jeder einzelne Spieler ist in der Defensive gefordert, muss die Räume besetzen. Das ist elementar. In der Defensive musst du robust sein, zweikampfstark sein, du musst alles verkörpern. Auch eine gewisse Schnelligkeit ist gut."

+++ Flick über die Lewandowski-Operation +++

"Robert wird direkt nach dem Spiel operiert. Alles andere muss man dann abwarten. Der normale Genesungsprozess sind so 10 bis 14 Tage."

+++ Flick über Wolfsburg +++

"Wir wollen morgen gewinnen. Die Mannschaft nimmt sich das vor, ist heiß drauf. In Freiburg war der Teamgeist da. Da war jeder auf dem Platz, die Bank, alle haben gefeiert. So will ich meine Mannschaft sehen. Glasner stellt seine Gegner vor Herausforderungen. Sie haben eine gewisse Kopfballstärke im Team. Spieler wie Arnold oder Brekalo sind sehr gute Fußballer."

+++ Flick über die defensive Anfälligkeit +++

"Wir verteidigen mutig nach vorne, spielen mit viel Pressing, stehen hoch. Wir haben es in Freiburg versäumt, hätten den Sack zumachen müssen. Es hätte 2:0, 3:0 stehen müssen. Dann waren wir nicht mehr so dran. Es geht jetzt einfach darum, dass wir entschlossen mit Energie in das Spiel reingehen. Wir können wenige Trainingsinhalte umsetzen, zeigen den Spielern viel durch Videos."

+++ Flick zu Alaba +++

"Er hat gegen Freiburg einen Schalg bekommen, sollte aber morgen dabei sein."

+++ Flick zu Wolfsburg und zum Personal +++

"Wir haben uns nach den zwei Niederlagen vorgenommen, die nächsten drei Spiele mit neun Punkten zu beenden. Jetzt haben wir sechs und wollen unser letztes Heimspiel gewinnen. Wir wollen unseren Fans nochmal 90 tolle Minuten zeigen - mit der Intensität und Spielfreude, die wir haben, seit ich dabei bin. Thiago ist gesperrt, es kommt kein Spieler mehr dazu. Wir haben 11 gesunde Feldspieler, dazu fünf Nachwuchsspieler. Wir haben heute auch wenig trainiert. Leon Goretzka und Corentin Tolisso fallen aus."

+++ Die Pressekonferenz beginnt +++

Hansi Flick begrüßt die anwesenden Journalisten. Es geht los.

+++ Herzlich willkommen +++

Hansi Flick wird ab 13.30 Uhr auf dem Podium Platz nehmen. Die Journalisten haben sich bereits im Raum versammelt, die PK wird gleich starten.