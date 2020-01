Patrick Herrmann hat sich als neuer "Auswechsel-König" in der Bundesliga-Historie verewigt.

Der Flügelstürmer von Borussia Mönchengladbach wurde zum Rückrundenstart in der Partie beim FC Schalke 04 in der 59. Minute ausgewechselt. Für Herrmann war es die 141. Auswechslung in seiner Bundesliga-Laufbahn.

Den bisherigen Rekord von 140 von Halil Altintop hatte Herrmann am 16. Spieltag in der Partie gegen den SC Paderborn eingestellt.