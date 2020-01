Endlich eine gute Nachricht für die leidgeprüften BVB-Fans: Dortmund ist vor dem Spiel gegen Köln gar nicht Liga-Vierter, sondern Zweiter. Die schlechte: Es geht um die Tabelle, die individuelle Fehler vor Gegentoren aufzählt.

Schon neun Mal ist dieser Fauxpas der Mannschaft von Trainer Lucien Favre in dieser Saison unterlaufen, das ist gar nicht gut. Nur Freiburg (11) war bisher anfälliger.

In den vergangenen drei Spielen kam es ganz schlimm, da leistete sich Dortmund drei solcher Patzer: zwei gegen Leipzig, einen gegen Augsburg. (Service: Bundesliga-Spielplan)

Und das soll für den Titel reichen? Die Antwort lautet: Nein. Hinten ist der Wurm drin, aber niemand findet ihn.

27 Gegentreffer nach 18 Partien sind ein klassischer Mittelmaß-Wert. Und einer, den - bitte festhalten - der BVB in der gesamten Meistersaison 2011/12 nicht erreichte. Damals blieb es von August bis Mai bei 25 Gegentoren.

Abwehrboss Hummels mit schlechter Zweikampfquote

Die Lage ist also kritisch, und die handelsüblichen Ausreden gelten nicht. Schließlich hat der BVB im Sommer für zwei neue Abwehrspieler (Mats Hummels und Nico Schulz) insgesamt 56 Millionen Euro gezahlt. Da wird man doch ein bisschen Gegenleistung verlangen dürfen.

Darf man aber nicht! Wenn die These, dass Geld keine Tore schießt, je gestimmt hat, dann zeigt das Beispiel Dortmund deshalb jetzt: Geld verhindert auch keine.

Die Lage ist dermaßen kritisch, dass sich die Klubführung außergewöhnlich deutlich äußert. Sportdirektor Michael Zorc malte öffentlich ein düsteres Zukunftsbild: Das Abwehrverhalten sei "alles andere als gut", was ihm "Sorgen" bereite. "So können wir unsere Ziele nicht erreichen."

Ein klarer Appell an den Trainer, der jedoch nicht fürs Ruderrumreißen bekannt ist, und an Abwehrboss Hummel, den Laden endlich in den Griff zu bekommen. Aber letzterer bekommt ja, das beweisen die Zahlen, sich selbst nicht in den Griff.

Nur Dan-Axel Zagadou weiß unter den Innenverteidigern zu überzeugen, er hat ligaweit den fünftbesten Wert zu bieten (72 Prozent gewonnene Zweikämpfe). Mit deutlichem Abstand folgen: Hummels (62 Prozent) und Manuel Akanji (60 Prozent), der gehen darf.

Da kommt der 1. FC Köln zur Unzeit (Bundesliga: Borussia Dortmund - 1. FC Köln, ab 20.30 Uhr im Liveticker). Das Team von Trainer Markus Gisdol hat die letzten vier Spiele gewonnen und dabei zehn Tore geschossen – auf Dortmund neuen Wunderstürmer Erling Haaland kommt viel Arbeit zu.