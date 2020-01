Das Warten hat ein Ende: Am Freitag startet die Bundesliga in die Rückrunde - und zwar mit einer interessanten Partie.

Zum Auftakt des 18. Spieltags empfängt Schalke 04 die Borussia Mönchengladbach. (Bundesliga: Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach am Freitag ab 20:30 Uhr im LIVETICKER)

Dabei trifft der Tabellenfünfte auf den Tabellenzweiten (SERVICE: Tabelle der Bundesliga). Die Königsblauen gehen mit einem Rückstand von fünf Zählern in die Begegnung.

Gladbach will starken Lauf bestätigen

Die Elf von David Wagner spielt bislang eine durchaus starke Saison. In der vergangenen Spielzeit kämpfte der Revier-Club gegen den Abstieg, jetzt gehört er zur Spitzengruppe der Bundesliga. Von den letzten 23 Bundesliga-Spielen gegen Gladbach verlor Schalke zudem lediglich zwei.

Auch für Gladbach läuft es unter dem neuen Coach Marco Rose mehr als rund. Die Elf vom Niederrhein ist Tabellenzweiter und verpasste nach einem überragenden Lauf von Spitzenreiter RB Leipzig nur hauchdünn die Herbstmeisterschaft.

Gladbach will die historisch starke Hinserie mit 35 Punkten (die beste seit 43 Jahren) vergolden. Der erste Schritt soll in Gelsenkirchen gemacht werden.

Wie dies gelingen soll, erklärt Rose in der Pressekonferenz, in der er den Journalisten Rede und Antwort steht.

+++ Bereit für Schalke? +++

Das glaube ich schon. Wir haben bisher eine gute Vorbereitung gehabt, wenn man das so sagen darf. Zunächst war es ein nicht so gutes Testspiel, dann haben wir es in beiden Testspielen gegen Freiburg gut umgesetzt und uns ein gutes Gefühl verschafft. Wir sind ohne angeschlagene Spieler nach Hause gereist und hatten tolle Bedingungen in Spanien. Jetzt sind wir wieder hier und genießen den Wind und den Regen und arbeiten hart daran, dass wir am Freitag gut starten.

+++ Rose erläutert die Personalsituation +++

Ramy (Bensebaini) fällt aus, er hat eine Muskelverletzung. Das wird auch einige Wochen dauern. Keanan Bennetts ist auch angeschlagen, alle anderen sind einsatzbereit.

+++ Rose ist da +++

Die PK beginnt. Marco Rose stellt sich den Fragen der Journalisten.

+++ Um 12 Uhr geht's los +++

Der Start der Pressekonferenz ist auf 12 Uhr terminiert. Dann wird Cheftrainer Marco Rose den Plan für das Spiel beim FC Schalke 04 erläutern.

