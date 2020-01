Borussia Mönchengladbach hat die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Bundesliga ohne Lars Stindl aufgenommen. Der Kapitän fehlte beim Training am Samstag erkrankt. Stindl soll aber am Sonntag mit der Mannschaft ins Trainingslager ins spanische Jerez fliegen.

Der Tabellenzweite geht mit zwei Punkten Rückstand auf Herbstmeister RB Leipzig in die zweite Saisonhälfte.

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Mönchengladbach bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Der fünfmalige deutsche Meister bestreitet sein erstes Rückrundenspiel am 17. Januar bei Schalke 04.