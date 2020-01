Freiburg feiert Zittersieg in Mainz

vergrößernverkleinern Nils Petersen ist Rekordtorschütze des SC Freiburg © Getty Images

Mainz - Der SC Freiburg gewinnt erstmals in der Bundesliga in Mainz. Nils Petersen erzielt ein Rekordtor. Das Team von Trainer Christian Streich klettert in der Tabelle.