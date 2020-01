Der Rückrundenauftakt wird für Jürgen Klinsmann ein ganz besonderes Spiel.

Fast elf Jahre nach seinem Aus beim FC Bayern kommt es für den Trainer von Hertha BSC zum großen Wiedersehen mit den Münchnern (Bundesliga: Hertha BSC - FC Bayern München, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Groll hegt er aber trotz seiner vorzeitigen Entlassung damals aber nicht.

"Ich freue mich auf das Spiel, das wird geil. Ich freue mich auf alte Bekannte, habe viele Freunde in München. Ich hatte ein schönes, ein spannendes Jahr dort. Aber ich freue mich auch auf die Rückrunde mit Hertha und dass wir mit so einem Hammer beginnen dürfen. Da wird richtig Energie da sein", erklärte er auf der Abschluss-Pressekonferenz.

Klinsmanns Trainer-Lizenz verlängert

Zuletzt war nicht klar, ob er gegen den Rekordmeister tatsächlich selbst das Ruder an der Seitenlinie in die Hand nehmen dürfe. (Tabelle der Bundesliga)

Wegen seiner fehlenden Trainer-Lizenz drohte ihm gegen seinen Ex-Klub ein Coaching-Verbot. Allerdings gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag grünes Licht und verlängerte Klinsmanns Lizenz. Daher kann er wie gewohnt auf der Trainerbank Platz nehmen und seine Mannschaft coachen.

Bayern mit Lewandowski und Gnabry nach Berlin

Klinsmann fiebert dem Duell mit den Münchnern bereits entgegen. "Wir brauchen jeden Punkt, um Abstand nach unten zu schaffen. Da brennen wir drauf. Wir haben sehr viel gearbeitet. Wir freuen uns darauf", sagte der 55-Jährige. (Spielplan der Bundesliga)

Zurückgreifen kann er dabei auch wieder auf Außenverteidiger Marvin Plattenhardt. Auf der Gegenseite kann Hansi Flick wieder auf Robert Lewandowski und Serge Gnabry bauen. Beide sind für das Spiel in der Hauptstadt einsatzbereit bestätigte der Bayern-Trainer. Joshua Kimmich wird hingegen aufgrund einer Gelb-Sperre fehlen.

"Wir freuen uns auf den zweiten Teil der Saison", sagte Flick voller Vorfreude auf den Rückrundenauftakt, warnte aber zugleich auch: "In Berlin wartet eine schwere Aufgabe, die Mannschaft steht defensiv sehr gut und versucht, schnell zu kontern." In der vergangenen Saison musste der FC Bayern dies bei der 0:2-Niederlage im Olympiastadion selbst am eigenen Leib erfahren.

