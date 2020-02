Es ist die erste große Meisterprüfung für RB Leipzig in der Woche der Wahrheit!

Bevor es zum Rekordmeister Bayern München geht, muss der Herbstmeister zu Hause gegen den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach bestehen. (Bundesliga: RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach, ab 18:30 Uhr im LIVETICKER)

Nach der unnötigen 0:2-Pleite gegen Eintracht Frankfurt, stellte Julian Nagelsmann die Meistertauglichkeit seines Teams in Frage.

Zeigt RB die gewünschte Reaktion?

"Wenn man kurz vor dem Gipfel steht, ist immer die Frage, wo man hin will", polterte der Leipzig-Coach am Sky-Mikro. "Entweder ich will nach oben zum Gipfelkreuz und etwas erreichen oder ich biege vorher ab und esse und trinke gemütlich etwas. Dann wirst du am Ende halt nur Vierter, wenn es gut läuft."

Ob der 32-Jährige mit seiner Standpauke die Leipziger wachrütteln konnte, wird sich am Samstagabend zeigen. Nationalspieler Marcus Halstenberg zeigte sich beriets im SPORT1-Format Split It! : "Unser Trainer hat da nach dem Spiel schon passende Worte gefunden."

Nagelsmanns deutliche Worte hätten die Spieler zum Nachdenken gebracht, sagt der 28-Jährige. Nach einer derart scharfen Kritik hinterfrage sich erst einmal jeder Spieler, ob er genug im Spiel gegeben habe. "Klar ist es für mich dann so, dass man da dann im Training auch wieder fokussierter ist und mehr Gas geben wird, um die Grundeinstellung fürs Wochenende wieder zu haben", erklärte der Linksfuß weiter.

Der Druck auf die Roten Bullen ist gestiegen. Das Vier-Punkte-Polster auf die Bayern ist so gut wie weg. Auch Gladbach ist mit zwei Punkten weniger in Schlagdistanz. Sollte gegen die Fohlen die nächste Pleite folgen, könnte sich der Tabellenführer wieder auf Platz drei wiederfinden. (Service: Bundesliga-Tabelle)

Gladbach will RB überholen

Um die besondere Situation weiß die Elf vom Niederrhein. Ein Erfolg in Leipzig könnte bei der Mannschaft und den Fans eine neue Euphorie für die zweite Saisonhälfte entfachen. Der Favorit in dieser Partie ist aber eindeutig der Gastgeber.

Das weiß auch Gladbachs Top-Stürmer Alassane Pléa: "Ich denke, dass in Leipzig ein sehr schwieriges Spiel auf uns zukommen wird. Nicht umsonst sind sie derzeit Tabellenführer. Wir sind gewarnt, da wir das Hinspiel 1:3 verloren haben. Wir fahren trotzdem motiviert dorthin und wollen ein gutes Spiel abliefern. Es wird ein harter Kampf, aber wir sind bereit."

Im Hinspiel war Timo Werner der überragende Mann. Mit einem Hattrick schoss er die Fohlen im Alleingang aus dem Borussia-Park. Will die Borussia ihre Erfolgschancen erhöhen, muss sie den Nationalstürmer ausschalten. (Service: Bundesliga-Spielplan)

Die voraussichtliche Aufstellung

RB Leipzig: Gulacsi - Halstenberg, Upamecano, Klostermann, Mukiele - Nkunku, Adams, Laimer, Sabitzer - Schick, Werner

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Zakaria - Hermann, Neuhaus, Thuram, Pléa

So können Sie Leipzig - Gladbach LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: SkyGO

Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App