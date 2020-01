Als Spitzenreiter nimmt RB Leipzig in der Rückrunde den Kampf um die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte auf. (Tabelle der Bundesliga)

Zwei Zähler Vorsprung hatten die Sachsen nach Ende der Hinrunde auf Verfolger Borussia Mönchengladbach, der FC Bayern und der BVB waren sogar bereits zwei bzw. vier Zähler zurück.

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9.30 Uhr in Bundesliga Pur

Zum Rückrundenauftakt geht es für die Elf von Trainer Julian Nagelsmann nun im Abendspiel gegen Union Berlin (Bundesliga: RB Leipzig - Union Berlin, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Angesichts des klaren 4:0-Erfolgs im Hinspiel eine vermeintliche Pflichtaufgabe für die Sachsen.

Union-Trainer vor Duell mit Leipzig zuversichtlich

Gäste-Trainer Urs Fischer wollte davon vor dem Duell in der Red Bull Arena allerdings nichts wissen. "Auch in Leipzig werden wir versuchen, Punkte nach Berlin zu nehmen. Dafür braucht es einen Top-Auftritt", kündigte der Schweizer bereits selbstbewusst an.

"Wir hatten im ersten Spiel etwas Anschauungsunterricht. Das hat uns gut getan", nahm er Bezug auf die Niederlage im ersten Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte der Köpenicker im August: "Wir haben in der Vorrunde gezeigt, dass wir mithalten können. Das müssen wir in jedes Spiel mitnehmen."

Wie gut die Eisernen mithalten können, musste unter anderem auch schon der BVB feststellen, der in der Hinrunde überraschend gegen den Aufsteiger verlor. Auch der FC Bayern hatte beim 2:1-Sieg gegen die Berliner seine liebe Mühe.

Nagelsmann fehlen mehrer Leistungsträger

Verzichten muss Fischer im Ost-Duell weiterhin auf Grischa Prömel (Patellasehnenreizung), Joshua Mees (Oberschenkelverletzung), Suleiman Abdullahi (Knieprobleme) und Akaki Gogia (Kreuzbandriss). (Spielplan der Bundesliga)

Auch seinem Gegenüber fehlen in Ibrahima Konaté (Muskelfaserriss), Kapitän Willi Orban (Arthroskopie im Knie) und Kevin Kampl (Trainingsrückstand) mindestens drei wichtige Stammspieler. Dazu weilt Matheus Cunha aktuell bei der U23-Nationalmannschaft Brasiliens, Emil Forsberg leidet an einer Erkältung und droht ebenfalls auszufallen.

Dagegen wird Nationalspieler Lukas Klostermann, der im Training am Mittwoch pausieren musste, gegen Union definitiv zum Kader gehören.

So können Sie RB Leipzig - Union Berlin LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App