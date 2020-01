Der Rückrundenauftakt wird für Jürgen Klinsmann ein ganz besonderes Spiel.

Fast elf Jahre nach seinem Aus beim FC Bayern kommt es für den Trainer von Hertha BSC zum großen Wiedersehen mit den Münchnern (Bundesliga: Hertha BSC - FC Bayern, So. ab 15.30 Uhr im Liveticker).

Vor dem Heimspiel gegen den Rekordmeister steht der Berliner Trainer der Presse Rede und Antwort - dabei wird auch seine fehlende Trainer-Lizenz ein bestimmendes Thema sein.

Anzeige

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER.

>> Hier aktualisieren <<

+++ Klinsmann droht Coaching-Verbot +++

Wegen seiner derzeit fehlenden Trainer-Lizenz droht Klinsmann gegen seinen Ex-Klub ein Coaching-Verbot. Sollte die Lizenz bis zum Spiel nicht rechtzeitig vorgelegt werden, darf er zwar auf die Bank Platz nehmen, aber keinerlei Coaching-Anweisungen geben. In diesem Fall müsste Co-Trainer Alexander Nouri die Verantwortung übernehmen.

+++ Hertha trotzt Bayern Punkt im Hinspiel ab +++

Mit einem 2:2-Unentschieden in der Allianz Arena startete Hertha BSC am 1. Spieltag in die Saison. Was folgte war eine Serie von drei Niederlagen in Serie. In der Vorsaison konnten die Berliner das Heimspiel gegen den Rekordmeister mit 2:0 für sich entscheiden.