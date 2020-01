Die Spieler von RB Leipzig sollen künftig 5 mal 90 Minuten durchziehen.

Nein, nicht auf dem Rasen - sondern im Bett.

Bei einem Schlafseminar bekamen die Profis vom Bundesliga-Spitzenreiter unter der Woche wertvolle Tipps an die Hand, "wie man die Schlafqualität erhöhen kann", sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann: "Es muss in den richtigen Rhythmen geschlafen werden. Abends weniger aufs Handy gucken, weniger Fernsehen schauen und das Blaulicht auf ein Mindestmaß reduzieren."

RB bastelt an weiteren Transfers

Im Titelkampf lässt RB Leipzig nichts unversucht, um noch ein paar Prozentpunkte herauszukitzeln.

Neue Spieler sind da sicher noch effektiver als ein Schlafseminar.

Nach dem bereits perfekten Transfer des spanischen Torwart-Talents Josep Martinez (UD Las Palmas) baggert RB auch an Dani Olmo (Dinamo Zagreb) und Valentino Lazaro (Inter Mailand). Der spanische U21-Europameister Olmo sollte Medienberichten zufolge am Donnerstag in Leipzig schon den Medizincheck absolvieren.