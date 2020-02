Innenverteidiger Rafael Czichos vom 1. FC Köln wird sich aufgrund seiner Verletzung an der Halswirbelsäule am Freitag einer Operation unterziehen. Dies teilte der FC am Mittwoch mit. Der 29-jährige Czichos hatte die Verletzung beim 5:0 im Auswärtsspiel bei Hertha BSC am vergangenen Samstag erlitten.

"Unsere medizinische Abteilung und die Spezialisten für Verletzungen in diesem Bereich sind überzeugt davon, dass das die richtige Entscheidung im Hinblick auf den Heilungsprozess ist. Wir wünschen Rafa alles Gute für die OP und seine Genesung", sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt.

Wie lange Czichos ausfällt, ist noch offen. "Natürlich bin ich traurig darüber, dass ich in den nächsten Wochen nicht mit dem Team auf dem Platz stehen kann", sagte er: "Aber das Wichtigste ist jetzt, dass die Verletzung gut ausheilt und da vertraue ich voll und ganz unseren Ärzten. Damit ich so schnell wie möglich mit der Reha beginnen kann."

