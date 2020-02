Borussia Dortmund befindet sich aktuell zwischen Pokal-Frust und Bundesliga-Lust.

Nach drei Siegen zum Rückrundenstart befindet sich der BVB wieder mitten im Kampf um die Meisterschaft, im DFB-Pokal erfolgte dagegen unter der Woche mit dem Aus gegen Kriesenklub Werder Bremen der große Dämpfer.

Doch nur vier Tage danach heißt es für die Schwarz-Gelben nun Mund abputzen und weitermachen, denn im Top-Spiel des 21. Spieltags wartet mit Bayer Leverkusen (Bundesliga: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) eine schwere Aufgabe auf die Elf von Lucien Favre.

Dortmund muss auf Reus verzichten

Nur fünf Punkte trennen die Werkself auf Platz fünf vom Tabellendritten aus Dortmund, der mit einem Sieg zumindest vorübergehend mit Spitzenreiter FC Bayern gleichziehen kann. (Tabelle der Bundesliga)

Verzichten muss die Borussia dabei allerdings auf Marco Reus. Der Kapitän zog sich im Pokal-Achtelfinale eine Muskelverletzung zu und kann nach einer ersten Beurteilung der medizinischen Abteilung erst in ungefähr vier Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

"Leider hat sich Marco verletzt, das war in der letzten Minute. Er ist für einen Monat raus, er ist aber wichtig und bleibt wichtig für die Mannschaft. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten ihn zu ersetzen. Wir werden sehen", bedauerte Favre den Ausfall des 30-Jährigen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Palacios vor Bundesliga-Debüt für Bayer

Peter Bosz kann gegen den BVB hingegen erstmals in der Liga auch auf Neuzugang Exequiel Palacios zurückgreifen. Der Argentinier sah im letzten Spiel vor seinem Wechsel von River Plate zu Bayer die Rote Karte und brachte in Folge dessen eine Drei-Spiele-Sperre mit nach Leverkusen.

Was die Fans von ihm erwarten können, deutete der 21-Jährige unlängst unter der Woche beim 2:1-Erfolg im Pokal gegen den VfB Stuttgart an. "Er ist ein Spieler, der uns gefehlt hat. Ein geiler Kicker, mit dem man ganz gut zocken kann. Das war ein sehr, sehr guter Transfer", fand etwas Kai Havertz lobende Worte für den viermaligen Nationalspieler.

Ebenfalls sein Debüt geben könnte Edmond Tapsoba. Der Innenverteidiger wechselte erst am letzten Tag des Transferfensters von Vitória Guimaraes an den Rhein und stand gegen den VfB zuletzt erstmals im Kader. Fehlen werden dagegen der lanzeitverletzte Charles Aránguiz (Muskelfaserriss) und Kerem Demirbay, der in der Vorwoche mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Bilanz spricht klar für den BVB

Die Favoritenrolle dürfte indes - trotz der engen Tabellensituation - klar verteilt sein. Von den letzten zehn Spielen konnte der BVB sieben für sich entscheiden bei nur einer Niederlage. Auch in der Hinrunde hatten die Dortmunder beim 4:0-Erfolg nur wenig Mühe. (Spielplan der Bundesliga)

Spannend wird auch sein, ob Erling Haaland seine unglaubliche Serie auch in der BayArena fortsetzen kann. Seit seinem Winterwechsel von Red Bull Salzburg traf der Norweger in jedem seiner vier Pflichtspiele für die Borussia und steht bereits bei wettbewerbsübergreifend acht Treffern.

"Ich bin der erste, der ihn von Anfang an bringen will. Aber sie kennen seinen körperlichen Zustand nicht so wie ich. Ich würde ihn gerne alle Spielen machen lassen, aber man muss aufpassen. Er hat einmal gegen Union angefangen, das war geplant. Er wird mit der Zeit fast immer spielen", sagte Favre angesprochen auf einen möglichen Startelfeinsatz des 19-Jährigen.

