Von der EL-Bühne in den Ligaalltag!

Nach dem hart erkämpften Sieg gegen den FC Porto in der Europa League muss Bayer Leverkusen am Karnevalssonntag wieder in den Bundesligamodus umschalten. In der Tabelle liegt man aktuell zwei Punkte hinter den Champions League-Plätzen und darf sich daher gegen den FC Augsburg keine Blöße geben. (Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Daher lag der Fokus nach dem Porto-Spiel auch direkt auf dem Duell mit den Fuggerstädtern - vor allem Regeneration war ein wichtiges Thema. "Mit den anderen (Reservespielern, Anm. d. Red.) haben wir ein bisschen mehr gemacht, aber nicht zu viel, denn in zwei Tagen ist ja schon das wichtige Bundesliga-Spiel gegen Augsburg", offenbarte Bayer-Coach Peter Bosz in der Pressekonferenz am Freitag.

Vielleicht schöpft die Werkself aus der Statistik zusätzliche Kraft für das Duell. In der Bundesliga haben die Leverkusener noch nie gegen Augsburg verloren. Trotzdem will man die bayerischen Schwaben nicht unterschätzen, da die Augsburger verschiedene Systeme spielen können. Aber auch das macht dem Niederländer keine Angst: "Wir sind jedenfalls vorbereitet auf verschiedene Szenarien, je nachdem wie Augsburg auftreten wird."

Personelle Fragezeichen in Leverkusen

Auch personell müssen die Bayer-Verantwortlichen verschiedene Szenarien durchspielen. Kevin Volland war nach einem Schlag gegen den FC Porto vom Platz gehumpelt. "Wir müssen schmerzabhängig abwarten, ob es fürs Wochenende reicht", wollte sich Bosz hier noch nicht zu tief in die Karten schauen lassen.

Auch hinter Moussa Diaby steht ein Fragezeichen. Der Franzose ist zwar fit, kann aber jederzeit zu seiner schwangeren Freundin nach Paris in den Kreissaal abberufen werden. Wenigstens Karim Bellarabi ist nach seiner Erkältung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und somit für den Sonntag eine Option.

Aber trotz aller Fragezeichen, im Kampf um die internationalen Plätze ist ein Sieg für die Werkself Pflicht. Augsburg hingegen hat sich im Tabellenmittelfeld festgesetzt und kann seinerseits befreit aufspielen. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

So können Sie das Spiel Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky go

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App