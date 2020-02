Titelrennen gegen Abstiegskampf!

Zum Auftakt des 23. Spieltags in der Bundesliga bekommt es Spitzenreiter Bayern München mit dem Tabellenschlusslicht SC Paderborn 07 zu tun. (Bundesliga: FC Bayern München - SC Paderborn 07, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Am vergangenen Wochenende gaben sich die Topteams der Liga keine Blöße und marschieren im Titelrennen weiter im Gleichschritt vorneweg. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Anzeige

Daher wollen die Bayern die Möglichkeit des Freitagsspiels nutzen und mit einem Dreier die Konkurrenz unter Druck setzen. (SERVICE: Der Spielplan der Bundesliga)

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | Anzeige

Allerdings sollten sich die Münchner hüten, den Sieg gegen Paderborn vorschnell abzuhaken. Bereits im Hinspiel schrammte der Branchenprimus nur knapp an einer Überraschung vorbei. Beim 3:2-Erfolg hatte das Team von Hansi Flick zwar über weite Strecken alles im Griff, kassierte aber beim Stand von 2:0 und 3:1 jeweils den Anschlusstreffer. So musste man bis zum Schluss zittern, bevor man mit drei Punkten den Rückweg in die bayerischer Landeshauptstadt antreten konnte.

Um so eine Zitterpartie diesmal zu vermeiden, warnte Flick seine Spieler auf der obligatorischen Pressekonferenz: "Sie (Paderborn/Anm.dRed.) wollen Fußball spielen, wurden bisher unter Wert verkauft. Das unterscheidet sie von vielen Teams in der Bundesliga."

Vor allem die Paderborner Offensive hat es dem FCB-Coach dabei angetan. "Sie haben schon viele Pfeile vorne drin, wenn man ihnen Raum lässt, kann es gefährlich werden. Wir haben im Hinspiel gemerkt, wie schwierig es werden kann", erinnerte er sich leidvoll.

Personalsorgen in der Defensive

Dazu plagen den Rekordmeister in der Defensive Personalsorgen. Niklas Süle ist nach seinem Kreuzbandriss noch weit davon entfernt, eine Option zu sein und Jérôme Boateng und Benjamin Pavard fehlen gelbgesperrt. Daher feiert der von Real Madrid ausgeliehene Àlvaro Odriozola sein Startelfdebüt.

"Er wird auf der rechten Seite spielen, das ist seine Position. Er hat es im Training sehr gut gemacht, ich bin zufrieden mit ihm", machte Flick auf SPORT1-Nachfrage keinen Hehl aus der Personalie.

Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

So können Sie Bayern München - SC Paderborn LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App