Woran es bei Borussia Dortmund hakt, wird schon bei einem kurzen Blick auf die Tabelle deutlich.

32 Gegentore hat der BVB in 21 Spielen kassiert, das sind neun mehr als der FC Bayern und nur fünf weniger als Abstiegskandidat Hertha BSC. (Tabelle der Bundesliga)

"Wir haben zu viele Tore bekommen. Das wissen wir. Wir müssen daran arbeiten. Die einzige Lösung, die ich sehe: arbeiten, arbeiten, arbeiten", sagte Trainer Lucien Favre zur Problematik vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. (Bundesliga: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt, Fr. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Favre lobt die Eintracht

Die Mannschaft müsse das unbedingt besser machen, forderte der Schweizer: "Wir wissen, dass Frankfurt in der Rückrunde bislang sehr gut gespielt hat. Wir müssen uns sehr gut vorbereiten."

Auch Michael Zorc ärgern die vielen Gegentore. "Dadurch bringen wir uns oft um den Lohn unserer Arbeit. Wir hatten in vielen Spielen das Gefühl, sie zu gewinnen, aber wegen zu einfachen Gegentoren bringen wir uns dann um das Ergebnis", sagte Dortmunds Sportdirektor.

Verzichten muss der BVB gegen die Eintracht definitiv auf die verletzten Marco Reus, Julian Brandt und Thomas Delaney. Hinter den Einsätzen von Achraf Hakimi und Emre Can stehen noch Fragezeichen.

Hakimi fehlte am Mittwoch aus persönlichen Gründen. Der 21-Jährige befindet sich in Madrid bei seiner Lebensgefährtin Hiba Abouk, die bereits am Dienstagnachmittag einen Sohn zur Welt brachte. Ob Hakimi am Freitag zum Einsatz kommt, soll kurzfristig entschieden werden. Can hingegen trainierte individuell.

Frankfurt hat Grund zur Zufriedenheit

Die Stimmungslage bei der Eintracht aus Frankfurt ist sicherlich entspannter, nicht nur weil sie bislang in dieser Saison ein Tor weniger kassierte als der BVB.

Frankfurt hat in der Rückrunde noch kein einziges Spiel verloren und sich damit innerhalb kürzester Zeit aus der brenzligen Tabellensituation vor der Winterpause befreit.

