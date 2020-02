Bullen-Express gegen kriselnde Schalker!

Im Samstagabendspiel des 23. Spieltags könnten die Ausgangslagen kaum unterschiedlicher sein. Während RB Leipzig nach seiner Gala bei den Tottenham Hotspur mit breiter Brust anreist, wartet Schalke 04 bereits seit vier Spieltagen auf einen Sieg in der Bundeliga. (Bundesliga: FC Schalke 04 - RB Leipzig, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Ob nun ausgerechnet gegen die Sachsen der Befreiungsschlag gelingt, ist fraglich. Selbst Star-Coach Jose Mourinho zeigte sich nach dem Spiel gegen Leipzig beeindruckt. "Wir haben nicht die Waffen wie RB. Sie haben Nkunku, Schick, Werner, Forsberg und Poulsen", klang er fast schon resigniert.

Personalpuzzle bei Schalke

Nun sollen also die Königsblauen diese Offensiv-Power der Bullen aufhalten. Dass sie wissen, wie man die Leipziger bändigen kann, haben sie im Hinspiel schon unter Beweis gestellt. Am 6. Spieltag feierten sie einen 3:1-Erfolg in Leipzig. (SERVICE: die Tabelle der Bundesliga)

Einer der Erfolgsgaranten damals: Rabbi Motondo. Der Waliser bewies dort erstmals seine Fähigkeiten und erzielte das wichtige 1:0. Allerdings kam er die vergangenen drei Spiele nicht zum Einsatz, hofft aber trotzdem darauf, gegen die Sachsen wieder zum Zuge zu kommen - um zu beweisen, dass das Spiel damals keine Eintagsfliege war: "Nein, nein, manche Leute denken vielleicht, dass ich das bin - aber das werden wir bald sehen, dass es nicht so ist", versprach er in der WAZ.

Die Chancen auf einen Einsatz stehen auch nicht schlecht. Immerhin stehen hinter mehreren Leistungsträgern Fragezeichen. Benjamin Strambouli droht mittlerweile sogar bis zum Saisonende auszufallen und Daniel Caligiuri wird David Wagner ebenfalls noch wochenlang fehlen. Immerhin besteht bei Suat Serdar Hoffnung auf ein Comeback.

