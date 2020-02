Nach dem Abgang von Torwart Alexander Nübel im Sommer zu Rekordmeister Bayern München will Bundesligist Schalke 04 in der kommenden Saison auf eine interne Lösung mit Markus Schubert (21) und dem derzeit an Norwich City ausgeliehenen Ralf Fährmann (31) setzen.

Das bekräftige Sportvorstand Jochen Schneider im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Ralf Fährmann ist ein großartiger Torwart. Vor zwei Jahren wurde noch spekuliert, ob er mit zur WM muss. Wir freuen uns, dass er zurückkommt, und Ralf freut sich, dass er zurückkommt", sagte Schneider über den langjährigen Stammtorwart der Königsblauen, der seinen Platz zwischen den Pfosten allerdings Anfang 2019 an Nübel verloren hatte.

Schneider führte aus: "Du hast den jungen Herausforderer hier und den erfahrenen Torwart dort. Markus Schubert will spielen, Ralf Fährmann will spielen – das ist eine gute Konstellation. Dann muss man schauen, wer sich durchsetzt."