Es war die zweite Spielverlegung innerhalb von 24 Stunden.

Am Donnerstag wurde die Europa-League-Partie zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt aufgrund einer Orkanwarnung auf Freitag verschoben. Am Freitag dann sagte die DFL das für Sonntag terminierte Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und den Frankfurtern ebenfalls ab. Grund dafür: die für die SGE zu geringe Erholungszeit von zwei Tagen.

Die Absage des Sonntagsspiels hat nun auch Ex-Tennisprofi Nicolas Kiefer auf den Plan gerufen. Der 42-Jährige kann über die Entscheidung der DFL nur lachen.

Kiefer witzelt über Absage

"Das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt wird verlegt, damit die Eintracht nicht zweimal innerhalb von drei Tagen spielen muss! Weltweit liegen sich jetzt Tennisspieler, Eishockeyspieler, Handballer und Basketballer lachend in den Armen", speilte Kiefer bei Twitter auf die häufigen Einsatzzeiten in anderen Sportarten an.

Unter den Followern des Sportlers wurde der Tweet im Anschluss kontrovers diskutiert.

Bei den beiden Klubs selbst gingen die Meinungen auseinander. Werder-Geschäftsführer Baumann zeigte sich enttäuscht, weil er im Abstiegskampf auf müde Frankfurter gehofft hatte. Frankfurt-Sportvorstand Fredi Bobic zeigte sich dagegen zufrieden.