Große Ehre für Christian Gentner!

Wenn am Sonntag der VfL Wolfsburg beim 1. FC Union Berlin antritt, ist es für Gentner ein besonderes Spiel. (Bundesliga: 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg, ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Zum 400. Mal wird der gebürtige Nürtinger dann bei einem Bundesligamatch auf dem Feld stehen.

Der 34-Jährige selbst will daraus aber keine große Sache machen. "Ich bin gar nicht in Feierstimmung und bin auch keiner, der Bilanz ziehen möchte, weil ich ja am Sonntag auch nicht aufhören möchte mit dem Fußballspielen", erklärte er im Gespräch mit rbb24. Vielmehr wolle er sich auf das Spiel gegen seinen Ex-Klub aus Wolfsburg konzentrieren und die nächsten Punkte einfahren.

"Wir müssen daran anknüpfen, was wir in den letzten Wochen gezeigt haben. Das letzte Heimspiel gegen Leverkusen war glaube ich auch eine sehr, sehr gute Leistung der Mannschaft", sieht er die Berliner auf einem guten Weg, hofft aber - im Gegensatz zum Leverkusen-Spiel - auf etwas Zählbares: "Da haben wir uns nicht belohnt. Das ist schon was, was selbst nach dem Sieg in Frankfurt noch in den Köpfen ist. Das wollen wir zeigen, dass wir nicht nur uns, sondern auch die Fans mit einem Heimsieg wieder belohnen."

Konstante Wolfsburger auf dem Weg nach oben

Allerdings weiß Gentner, dass das gegen den VfL kein leichtes Unterfangen wird. "Auch wenn wir wissen, dass Wolfsburg, obwohl sie in Malmö sind am Donnerstag, eine Mannschaft ist, die eine sehr gute Qualität hat und noch deutlich höher stehen könnte, als sie es momentan tut." (SERVICE: Die Bundesligatabelle)

Allerdings arbeiten die Wölfe gerade daran, in der Tabelle zu klettern. In den letzten vier Bundesligapartien holte der VfL drei Siege und ein Unentschieden - darunter ein wichtiger Dreier in Hoffenheim und eine Galavorstellung gegen Mainz. Damit sind die Wolfsburger mittlerweile wieder auf Rang sieben der Tabelle und haben die internationalen Plätze fest im Blick.

So können Sie das Spiel 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky go

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App