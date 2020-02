Die Rekordjagd des Erling Haaland zum Durchklicken:

Bildergalerie Die unglaublichen Rekorde des Erling Haaland 16 Bilder

Erling Braut Haaland ist das neue Phänomen in der Bundesliga. Mit seinen sieben Toren in drei Spielen hat der 19-Jährige nicht nur einen erheblichen Anteil am starken Rückrundenstart von Borussia Dortmund, sondern stellte zeitgleich jede Menge neue Rekorde auf.

So ist der Norweger der erste Spieler, der in seinen ersten drei Spielen sieben Tore schoss. Noch bemerkenswerter ist jedoch seine unglaubliche Quote - für seine sieben Tore brauchte Haaland genauso viele Torschüsse.

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Doch nicht nur in der Bundesliga sorgte der Stürmer bereits für Aufsehen. Auch in der Champions League und in der norwegischen U20-Nationalmannschaft hat der 1,94-Meter-Hüne zahlreiche Rekordmarken pulverisiert.

SPORT1 präsentiert die unglaubliche Rekordjagd des Erling Haaland.