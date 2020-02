Der Ausfall von Top-Torjäger Robert Lewandowski trifft den FC Bayern schwer.

Schließlich muss man in den nächsten vier Wochen auf die Person verzichten, die an gut der Hälfte aller Bayern-Tore in dieser Saison beteiligt war.

Trotz seiner Verletzung gab sich der 31-Jährige über Twitter bereits wieder angriffslustig und bedankte sich am Mittwochabend bei den Fans für die Genesungswünsche.

"Danke für all eure freundlichen Worte der Unterstützung. Drückt die Daumen. Ich werde bald zurück sein und werde bereit sein, zu kämpfen", schrieb Lewandowski.

Der Pole erlitt nach Vereinsangaben beim 3:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk.