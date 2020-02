RB Leipzig muss am 21. Spieltag der Bundesliga zum Kracherduell beim FC Bayern München antreten. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Wir begrüßen Sie herzlich im SPORT1-Liveticker von der Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor dem Spiel gegen den FC Bayern München.

+++ Nagelsmanns Reaktion auf die Negativserie +++

"Es ist immer gut, Erfahrungen zu machen. Aus diesen Erfahrungen zieht man seine Lehren. Bei mir gibt es Selbstkritik. Es sollte aber im Rahmen bleiben. In Frankfurt aber war der Plan gut. Kritik von Spielern habe ich noch nicht bekommen. Aber wir befinden uns im Austausch. Manche Spieler trauen sich vielleicht nicht, mich zu kritisieren. Bei anderen, die schon länger dabei sein, gibt es schon das eine oder andere Feedback."

+++ "Strotzen nicht vor Selbstbewusstsein" +++

"Es ist keine Schande zu behaupten, dass wir nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Wenn wir das Pokalspiel in Frankfurt gewonnen hätten, würden wir mit breiterer Brust auftreten. Wir sind vielleicht nicht mehr so unbekümmert wie vor ein paar Wochen. Aber jetzt sind wir in der Verfolgerrolle."

+++ Vorbereitung auf Bayern +++

"Man muss das Team ein bisschen detaillierter auf die Bayern vorbereiten als, weil die auch etwas besser spielen als die anderen Mannschaften. Grundsätzlich orientieren wir uns an den zweiten Hälften gegen Dortmund die Bayern hier im Hinspiel und wissen, was wir da leisten konnten."

+++ Bedeutung für die Meisterschaft +++

"Wir hatten noch nie eine Meisterchance. Sie ist weder futsch, noch haben wir sie in der Tasche, wenn wir gewinnen. Es ist klar, dass es schwieriger wird, wenn die Bayern gewinnen und dann vier Punkte Vorsprung haben. Grundsätzlich ist alles weiter offen, egal wie es ausgeht."

+++ Keine Leiden aus dem Pokalspiel +++

"Wir haben keine Leiden aus dem Pokalspiel mitgenommen. Deshalb können wir auf die Spieler zurückgreifen, auf die wir zuletzt auch zurückgreifen konnten."

+++ Leipzig hadert - Platz 1 weg und im Pokal raus +++

Die Sachsen mussten in der letzten Woche gleich zwei Rückschläge hinnehmen. Gegen Borussia Mönchengladbach kam man am vergangenen Wochenende nur zu einem Unentschieden und verlor damit die Tabellenführung an den FC Bayern München. Dazu musste die Elf von Julian Nagelsmann unter der Woche gegen Eintracht Frankfurt auch noch das bittere Aus im DFB-Pokal verkraften.

+++ Holt sich Leipzig Platz 1 von Bayern zurück? +++

RB will nun im Topspiel gegen die Münchner endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern und sich die Tabellenspitze zurückholen. (Bundesliga: FC Bayern München - RB Leipzig, Sonntag ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

