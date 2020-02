Horst Heldt hat im vergangenen Sommer Gespräche über eine mögliche Rückkehr zum Bundesligisten Schalke 04 geführt.

Dies verriet der heutige Sport-Geschäftsführer des 1. FC Köln im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er habe sich damals mit Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider getroffen, sagte der 50-Jährige.

Heldt, Schneider und Kaderplaner Michael Reschke hätten ein Trio an der Spitze von S04 bilden sollen. "Am Ende hat sich der Verein gegen eine Dreier-Konstellation entschieden", sagte Heldt, der daraufhin im November beim FC unterschrieb, bei dem er bereits in seiner Zeit als Profi gespielt hatte.

Heldt hatte von 2010 bis 2016 für Schalke gearbeitet und eine erfolgreiche Zeit erlebt. S04 triumphierte im DFB-Pokal (2011) und zog von 2012 bis 2014 dreimal hintereinander in die Champions League ein.