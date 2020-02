Bundesligist Werder Bremen will im Abstiegskampf mit einem Kurztrainingslager die Wende einleiten.

Vor dem Spiel beim Tabellenzweiten RB Leipzig am Samstag (ab 15.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) reisen die Werderaner bereits am Mittwoch nach Sachsen und absolvieren in Leipzig zwei nicht-öffentliche Einheiten.

Erlebe bei MAGENTA SPORT alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga und der UEFA Champions League live und die Highlights auf Abruf! | ANZEIGE

Anzeige

"Wir wollen alles dafür tun, um die Mannschaft optimal vorzubereiten und eine sehr enge Hinführung zum Spiel zu gewährleisten", sagte Trainer Florian Kohfeldt.

Die Bremer befinden sich als Tabellenvorletzter in akuter Abstiegsgefahr, der Rückstand auf den ersten garantierten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits vier Punkte. Am vergangenen Wochenende unterlag Bremen im Heimspiel Union Berlin 0:2.

Jetzt das aktuelle Trikot von Werder Bremen bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE