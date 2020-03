Tausende Fans des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund haben mit einem virtuellen Spieltag erfolgreich die lokale Gastronomie unterstützt.

Die Simulation eines Heimspiels mit Bier, Bratwurst und Pommes frites brachte laut Vereinsangabe am Sonntag insgesamt 73.611 Euro ein. 86 Gastronomiebetriebe hatten sich vorab für die Spendenaktion registriert.

"Wir sind begeistert und ehrlich gesagt echt gerührt darüber, wie viele Menschen an der Aktion mitgewirkt und mit ein paar Euro ihr Lieblingslokal unterstützt haben", sagte BVB-Marketinggeschäftsführer Carsten Cramer. "Das ist gelebte Solidarität, und das ist der emotionale Massen- und Mengen-Effekt, der Borussia Dortmund in diesen schwierigen Zeiten so stark macht."

Die Profis des BVB trainieren wegen der Pandemie weiterhin nicht.