Bei der Terminierung des 25. Spieltags kommt es bei der Partie zwischen dem SC Paderborn und dem 1.FC Köln zu einer Besonderheit. (Bundesliga: SC Paderborn 07 - 1. FC Köln ab 20:00 Uhr im LIVETICKER)

Spielbeginn bereits um 20 Uhr

Das Spiel am Freitagabend wird bereits um 20 Uhr angepfiffen, statt wie vorgesehen um 20.30 Uhr.

Aufgrund des vorhergehenden DFB-Pokal-Viertelfinales ist das Duell der beiden Aufsteiger die einzig mögliche Partie, um allen potenziellen Teilnehmern ausreichend Regenerationszeit zu verschaffen.

Zum Zeitpunkt der Terminierung im Dezember war Paderborn gegen Köln die einzige Bundesliga-Partie des 25. Spieltags, bei der beide Kontrahenten bereits aus dem DFB-Pokal ausgeschieden waren.

Doch aufgrund einer Betriebszeitenbeschränkung der Paderborner Benteler-Arena, die nur bis 22 Uhr geöffnet sein darf, muss die Partie eine halbe Stunde früher starten.

Die Liga erklärte, dass die Abweichung von der Regelanstoßzeit möglich sei, "weil die Spielpaarung bei internationalen TV-Partnern auf überschaubare Resonanz stößt und auch die nationalen TV-Partner ihr Einverständnis erklärt haben."

Außerdem habe der Spieltermin auch keine Überschneidungen mit anderen Bundesliga-Begegnungen, ergänzte die Liga.

Köln-Trainer Markus Gisdol und seiner Mannschaft dürfte die frühere Anstoßzeit egal sein. Der 50-Jährige beschäftigt sich vielmehr mit dem Gegner: "Gegen Paderborn haben sich in dieser Saison schon viele Mannschaften schwer getan. Wir wollen nicht in die Falle tappen, sie zu unterschätzen oder sie an ihrer Tabellensituation zu messen."

So können Sie Paderborn - Köln LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App