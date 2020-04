In der Diskussion um eine baldige Fortführung der Bundesliga-Saison hat Hans-Joachim Watzke den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach verbal angegriffen.

Im Spiegel-Interview antwortete der Geschäftsführer von Borussia Dortmund auf die Frage, ob der Lauterbach schon mal angerufen habe: "Ich glaube gar nicht, dass er die Zeit hätte, einen Anruf von mir entgegen zu nehmen, weil er pausenlos in irgendwelchen Talkshows ist. Er ist ja omnipräsent."

Watzke: Abenteuerliche Thesen

Außerdem kenne er die Thesen des Politikers, sagte Watzke: "Die sind teilweise ziemlich abenteuerlich, zum Beispiel die, dass es nicht genügend Testkapazitäten gibt."

Anzeige

Dem widerspreche sogar der Berufsverband der Laborärzte. "Er hat seine feste Meinung, die er auch ganz konsequent vorträgt. Das muss man akzeptieren. Ich habe eine andere Meinung", sagte Watzke.

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Watzke drängt auf Neustart im Mai

Der Boss der BVB hält es für dringend erforderlich, dass der Neustart noch im Mai erfolgt. "Es ist völlig ausgeschlossen, dass erst im Juni wieder gespielt wird", betonte er. "Dann kannst du es auch gleich vergessen. Das ist völlig illusorisch, wir müssen so schnell wie möglich wieder spielen."

Am 30. April beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder über die Coronakrise. Weitere Lockerungen der Maßnahmen werden aber wohl erst am 6. Mai verkündet - was den Zeitraum der Bundesliga weiter einschränkt, sofern bis zum 30. Juni tatsächlich die Saison beendet werden soll.

Watzke deutete außerdem an, dass das Gesundheitskonzept nach den Forderungen aus der Politik noch einmal im Detail überarbeitet werde. Dabei dürfte es auch um die Frage gehen, ob die Mannschaften während der restlichen Saison unter eine Art Dauer-Quarantäne gesetzt werden.

Sollte es die Bundesliga als erste große Fußball-Liga Europas schaffen, wieder zu spielen, sei dies ein Signal weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, sagte Watzke: "Es würde eine immense Wirkung auf die ganze Welt haben."