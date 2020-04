Anders als zahlreiche Klubs der Bundesliga setzt der SC Freiburg in der Coronakrise zunächst weiter auf Heimtraining seiner Profis.

Das teilten die Breisgauer am Sonntag auf SID-Anfrage mit. Demnach werde sich die sportliche Führung des Klubs in der kommenden Woche beraten, "wie unsere Profis in absehbarer Zeit auf den Platz zurückkehren können. Zeitpunkt sowie Art und Weise stehen noch nicht fest".

Andere Bundesligisten wie Borussia Dortmund, der FC Augsburg oder der VfL Wolfsburg waren bereits vor mehreren Tagen in das Kleingruppen-Training zurückgekehrt, Eintracht Frankfurt begann damit am Freitag. Unter anderem Rekordmeister Bayern München, der 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf nehmen das Training in Kleingruppen am Montag wieder auf, der FSV Mainz 05 folgt am Dienstag.

Hingegen hatte das Bundesland Bremen einem Antrag von Werder auf eine Rückkehr in einen eingeschränkten Trainingsbetrieb eine Absage erteilt.