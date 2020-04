Schalke 04 durch die Coronakrise in wirtschaftlicher Not, Hertha BSC und der neue Kurs mit Trainer Bruno Labbadia sowie die Frage nach der Zukunft von Nationaltorwart Manuel Neuer beim FC Bayern München. Zudem die DFL und der weitere Umgang mit der Pandemie nach dem neuesten Regierungsbeschluss.

Darüber diskutiert Moderator Thomas Helmer im CHECK24 Doppelpass am Sonntag, 19. April, live ab 11.00 Uhr im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM mit dem früheren Nationalkeeper sowie Schalke- und BVB-Torwart Jens Lehmann, sowie Olaf Thon, Ex-Profi von Schalke 04 und Weltmeister von 1990.

Zudem wird Herthas Geschäftsführer Sport Michael Preetz in einer Liveschalte zu Wort kommen. Weitere Gäste der Sendung, die aufgrund der neuen Ausgangsbeschränkungen in Bayern erneut live aus der Eventlocation ziegelei101 in Ismaning gesendet wird, sind SPORT1 Experte Stefan Effenberg sowie Jörg Althoff (BILD) und Patrick Berger (Chefreporter West von SPORT1). Als Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Laura Papendick im Einsatz.

Der CHECK24 Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1-Plattformen sowie komplett via Facebook Live zu sehen und steht kurz nach Sendungsende zudem als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.