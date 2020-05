Die Fußball-Welt blickt am Dienstag gespannt auf den Geister-Gipfel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (SPORT1 News - Die letzten Infos vor dem Topspiel, JETZT LIVE im STREAM).

Dabei kann der BVB in der Innenverteidigung auf Mats Hummels zählen. Der Ex-Münchner musste am Samstag in Wolfsburg mit Achillessehnenproblemen zur Pause ausgewechselt werden (Bundesliga, 28. Spieltag: Borussia Dortmund - FC Bayern München ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Insgesamt schickt BVB-Coach Lucien Favre die gleiche Startelf auf den Rasen wie beim 2:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg am Samstag. Axel Witsel ist zurück im Kader und sitzt wie Emre Can und Jadon Sancho zunächst auf der Bank.

Eine Änderung in der Bayern-Startelf

Bei den Bayern setzt Cheftrainer Hansi Flick auf Serge Gnabry anstelle von Ivan Perisic. Innenverteidiger Jérôme Boateng ist ebenfalls fit und läuft von Beginn an auf.

Verzichten muss der Bayern-Coach auf seinen Mittelfeldmotor Thiago. Der spanische Nationalspieler fällt wegen seiner Adduktorenprobleme "leider aus", teilte Flick am Montag mit.

Aufstellungen Borussia Dortmund - FC Bayern:

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels - Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro - Brandt, Hazard - Haaland

Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

So können Sie BVB - FC Bayern LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo

Liveticker: SPORT1.DE und SPORT1 App