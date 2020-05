Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga vom 27. bis zum 29. Spieltag zeitgenau angesetzt.

Das seit langen mit Spannung erwartete Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München findet am Dienstag, 26. Mai, statt. Spielbeginn ist bereits um 18.30 Uhr. Die übrigen drei Partien an diesem Dienstag beginnen jeweils um 20.30 Uhr. Die restlichen fünf Begegnungen des 28. Spieltags finden am Mittwoch statt.

Zum ersten Freitagsspiel nach dem Restart wird Hertha BSC am 22. Mai (20.30 Uhr) Union Berlin zum Hauptstadtderby empfangen.

Anzeige

Gladbach vs. Leverkusen am 23. Mai

Am Samstag, 23. Mai, treffen im Ringen um die Startplätze für die internationalen Wettbewerbe der derzeitige Tabellenvierte Borussia Mönchengladbach und der aktuell Fünfte Bayer Leverkusen aufeinander. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr. Am Tag darauf (18 Uhr) erwartet der 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf zum nächsten rheinischen Duell.

Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Den 29. Spieltag eröffnen freitags am 29. Mai (20.30 Uhr) der SC Freiburg und Bayer Leverkusen. Während die Bayern samstags (18.30 Uhr) Fortuna Düsseldorf zum Topspiel erwarten, muss der BVB erst sonntags (18.00 Uhr) bei Schlusslicht SC Paderborn ran. Wie am 26. Spieltag wird es zudem erneut ein Montagsspiel geben, dabei treffen der 1. FC Köln und RB Leipzig aufeinander (20.30 Uhr).

Nachholspiel wird noch terminiert

Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 30 bis 32 wird die DFL ebenso erst in den kommenden Wochen bekannt geben wie die Terminierung des Nachholspiels zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. Diese Partie wird voraussichtlich am 2. oder 3. Juni ausgetragen.

2. Bundesliga: HSV erwartet Bielefeld zum Kracher

In der 2. Bundesliga erwartet der Hamburger SV am Sonntag, 24. Mai, Tabellenführer Arminia Bielefeld (Spielbeginn: 13.30 Uhr) zum Spitzenspiel. Nur vier Tage (Donnerstag, 28. Mai, 20.30 Uhr) später erwartet den HSV beim VfB Stuttgart das nächste wichtige Spiel im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg.

Noch nicht angesetzt wurde die für den 27. Spieltag vorgesehene Begegnung zwischen Dynamo Dresden und der SpVgg Greuther Fürth.

Die abstiegsbedrohten Dresdner befinden sich aktuell in einer 14-tägigen Quarantäne, nachdem am vergangenen Samstag in der dritten Testreihe zwei Profis positiv auf den Virus getestet worden waren. Dadurch kann Dynamo am kommenden Wochenende die Saison noch nicht fortsetzen.