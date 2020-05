Der Restart nach der Coronapause ist Schalke 04 deutlich misslungen, nach dem 0:4 im Derby bei Borussia Dortmund setzte es nun eine 0:3-Klatsche gegen den FC Augsburg.

Der englische Twitter-Account der Fuggerstädter nahm das Ergebnis zum Anlass, um sich über die Königsblauen lustig zu machen.

Statt dem Logo mit dem weißen S04 auf blauem Grund zeigte der FCA-Account das Wappen mit dem Schriftzug S03, um auf die Heimniederlage hinzuweisen.

Augsburg siegt erstmals auf Schalke

Doch damit nicht genug: Schalkes englischer Account hatte vor zwei Wochen getwittert, dass es genügend Gründe gebe, für Fans der englischen Premier League fortan Schalke zu unterstützen. Der Tweet begann mit der Ansage: "Wir rufen alle Premier-League-Fans auf..."

Der Augsburger Account antwortete nun auf diesen Tweet wie folgt: "Wir rufen alle Premier-League-Fans auf: Geht nicht auf ihren Aufruf ein."

Ganz so ernst nehmen sollte Schalke die Augsburger Tweets aber nicht: Der englische Account der Augsburger twittert - wie viele andere englische Accounts der Bundesliga-Vereine - häufig auf etwas provokante und sarkastische Art und Weise. Auf dem direkt vom Verein kontrollierten deutschen Account ist dagegen Fairness erstes Gebot.

So oder so: Die Augsburger Fans und Verantwortlichen hatten nach dem Spiel allen Grund zur Freude: Das Debüt von Heiko Herrlich als FCA-Trainer war geglückt, außerdem gelang der erste Sieg überhaupt in der Veltins-Arena.