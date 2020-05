Folgt in Leipzig der dritte Streich?

Hertha BSC Berlin ist nach dem Neustart der Bundesliga-Rückrunde die vielleicht größte Überraschung. Bruno Labbadia hat aus der verunsicherten Mannschaft scheinbar über Nacht ein neues Team gezaubert.

DAZN gratis testen und die Bundesliga auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Lohn der Mühe sind bisher zwei Siege und 7:0 Tore. Nun soll bei RB Leipzig der Sieg-Hattrick unter der Ägide des ehemaligen Topstürmers gelingen. (Bundesliga, 28. Spieltag: RB Leipzig - Hertha BSC Berlin, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Und vielleicht geht dann sogar noch was Richtung internationale Plätze. Aktuell liegt man zwar auf Rang elf, aber mit einem Sieg verkürzt man den Rückstand auf den VfL Wolfsburg auf dem sechsten Tabellenplatz auf lediglich fünf Punkte. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Nagelsmann warnt vor Labbadia

Labbadia selbst will sich allerdings von der Euphorie nicht anstecken lassen, wie er auf der klubeigenen Homepage verrät: "Wir alle können sachlich einschätzen, wie unsere Ausgangslage war. Wir tun gut daran den Ball flachzuhalten und weiter konzentriert zu arbeiten. Diesbezüglich mache ich mir bei meiner Mannschaft aber keine Sorgen."

Ein weiterer Grund, warum sich Labbadia aktuell keine Sorgen zu machen braucht, trägt den Namen Matheus Cunha. Der Brasilianer ist erst im Januar von den Leipzigern in die Hauptstadt gewechselt und dürfte daher besonders motiviert sein. "Bremsen tu ich Spieler immer sehr ungern. Der kann da jetzt schon gern Vollgas geben", freut sich der BSC-Coach in der Pressekonferenz über dessen Leistungen.

Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Dass die Hauptstädter jedoch grade einen Lauf haben, ist auch in Leipzig nicht verborgen geblieben. "Vor der Pause haben sie eine extrem anfällige Verteidigung gehabt und viele Gegentore kassiert. In kurzer Zeit hat Bruno Labbadia sein Team deutlich stabilisiert", lobt Nagelsmann die Arbeit seines Trainerkollegens und warnt: "Wir sind darauf vorbereitet, dass die Hertha den guten Lauf mitnehmen und punkten will."

Forsberg wieder eine Option

Allerdings muss Leipzig auf Stürmerstar Yussuf Poulsen verzichten. Nach seiner Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk gegen den FSV Mainz 05 muss der Däne mehrere Wochen pausieren. Dazu fehlen den Sachsen weiterhin Ethan Ampadu (Rückenbeschwerden) und Ibrahima Konaté (Verletzung am Hüftbeuger).

Immerhin hat Emil Forsberg seine Angina überstanden und ist damit für das Spiel gegen Berlin wieder eine Option.

Stream: DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App