Der 29. Bundesliga-Spieltag wird am Abend mit der Partie zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen (Bundesliga, 29. Spieltag: SC Freiburg - Bayer Leverkusen ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) eröffnet.

Leverkusen kassierte am vergangenen Dienstag die erste Niederlage im Kalenderjahr 2020. Das 1:4 gegen den VfL Wolfsburg bedeutete zudem einen Rückschlag im Kampf um einen Champions-League-Platz. Die Werkself rutsche hinter der punktgleichen Borussia aus Mönchengladbach auf Platz fünf ab. Mit drei Punkten in Freiburg könnte sie vorerst vorbei an Gladbach und Leipzig auf den dritten Platz springen. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga).

Bayer-Trainer Peter Bosz fürchtet im Rennen um die Champions-League-Ränge keinen entscheidenden Knacks durch die Schlappe gegen Wolfsburg. "Wir haben monatelang gut gespielt. Wir haben nur ein Spiel verloren - nicht das gesamte Rennen um die Champions League. Wir müssen jetzt zeigen, dass es tatsächlich nur ein schlechtes Spiel war", sagte der Niederländer: "Ich glaube, auch andere Mannschaften werden noch Punkte verlieren."

Bost spricht respektvoll über Freiburg

Bosz erwartet im Breisgau eine unangenehme Aufgabe. "Sie spielen sehr kompakt, schalten schnell um, agieren sehr physisch und spielen mit einer großen Mentalität. Es ist nicht einfach, solche Mannschaften zu schlagen", sagte der 56-Jährige.

Der Niederländer ist optimistisch, dass er bis auf Kapitän Lars Bender (Fußverletzung) auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann. Lediglich hinter dessen Bruder Sven und dem langzeitverletzten Kevin Volland stehen etwas größere Fragezeichen.

Für die Freiburger geht es um den Anschluss an die Europa-League Plätze. Mit 38 Punkten liegen die Breisgauer lediglich vier Punkte hinter Platz 6, den momentan Wolfsburg innehat.

SC-Trainer Christian Streich outete sich in der Pressekonferenz vor dem Spiel als Fan von Leverkusen-Jungstar Kai Havertz. "Mich würde mal interessieren, was für einen Puls er hat. Der ist bestimmt halb so hoch wie meiner", sagte Streich.

Freiburg ohne Haberer

Die Partie gegen den Champions-League-Aspiranten, die nur Janik Haberer wegen einer Sprunggelenks-Blessur verpassen wird, will Freiburg gelassen angehen. "Wir können ohne großen Druck auftreten", sagte Streich vor dem Hintergrund der bereits verbuchten 38 Punkte: "Und ich hoffe, dass etwas Positives herauskommt."

