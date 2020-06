Bayer Leverkusen muss am Mittwoch im Rennen um die Champions League-Plätze im Rhein-Derby gegen den 1.FC Köln punkten (Bayer Leverkusen-1.FC Köln ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Nach dem 3:0-Sieg von Mönchengladbach gegen Wolfsburg kann sich die Werkself bei einem Sieg wieder auf Platz 4 schieben.

„Wir müssen unser bestes Spiel spielen. Ich bin voller Vertrauen, dass wir das morgen leisten können“, sagte Bayer-Trainer Peter Bosz vor der Partie.

Die Kölner gewannen seit dem Bundesliga-Restart bislang noch keine einzige Partie. Sollten die Geißböcke jedoch siegen, würden sie sich immerhin endgültig jeglicher Abstiegssorgen entledigen. Gutes Omen dafür könnte das Hinspiel sein, in dem die Mannschaft von Coach Markus Gisdol den Champions League-Teilnehmer mit 2:1 bezwang.

Borussia Dortmund empfängt Mainz 05

Die Meisterschaft kann der BVB seit gestern nicht mehr holen. Die Bayern sicherten sich den achten Titel in Folge. Gegen Mainz muss das Team um Trainer Lucien Favre Platz 2 absichern (Borussia Dortmund-Mainz 05 ab 20.20 Uhr im LIVETICKER). Nach dem Duselsieg über Fortuna Düsseldorf am Wochenende muss selbst gegen die abstiegsgefährdeten Mainzer eine Leistungssteigerung her. Marco Reus fehlt den Borussen weiterhin aufgrund von Trainingsrückstand.

Mainz-Trainer Achim Beierlorzer steht nach der bitteren Niederlage gegen Augsburg stark unter Druck. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt nur 3 Punkte. Auch das Restprogramm mit dem direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt Werder Bremen und Bayer Leverkusen hat es in sich.

Sowohl für den BVB als auch für Mainz ist es am Mittwoch ein Fernduell.

RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf gefordert

Die Leipziger wollen gegen Fortuna Düsseldorf Champions-League-Platz 3 absichern und können eventuell noch den BVB auf Rang 2 unter Druck setzen (RB Leipzig-Fortuna Düsseldorf ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Gegen die Düsseldorfer ist nach deren starkem Auftritt am Wochenende jedoch Vorsicht geboten, weiß Trainer Julian Nagelsmann: "Wir müssen gegen Düsseldorf voll fokussiert ans Werk gehen und von Beginn an Dampf machen."

Die Fortuna bleibt nach der Niederlage von Werder Bremen (Platz 17) gegen die Bayern zumindest sicher auf dem Relegationsplatz.. Jedoch wird es gegen den Champions-League-Viertelfinalisten schwer, noch weiter ans rettende Ufer heranzurücken. „Es wird nach Dortmund und Bayern die nächste Herkulesaufgabe“, fasst Coach Uwe Rösler vor dem Spiel zusammen.

Schafft Augsburg gegen Hoffenheim den Klassenerhalt?

Nach dem Big-Point gegen Mainz am Wochenende kann Trainer Heiko Herrlich mit Augsburg gegen Hoffenheim den Klassenerhalt perfekt machen (FC Augsburg-TSG Hoffenheim ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Bei einem Sieg können die Schwaben bereits fest für ihre neunte Bundesliga-Saison am Stück planen.

Die TSG macht sich Hoffnungen auf Europa. Derzeit befinden sich die Kraichgauer auf Platz 7. "Die Saison kann gut oder sogar sehr gut enden. Und dafür werden wir alles geben“, kündete Sportdirektor Alexander Rosen an. Nach dem Trainer-Wirbel um den entlassenen Alfred Schreuder gab es zuletzt jedoch eine 0:2 Heimniederlage gegen Leipzig.

