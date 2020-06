RB Leipzig hat im Kampf um Platz zwei der Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann kam gegen Aufsteiger SC Paderborn nicht über ein 1:1 hinaus. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Der CHECK24 Doppelpass mit Dieter Hoeneß und Stefan Effenberg am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Patrik Schick sorgte in der ersten Hälfte für die Führung der Sachsen, die über eine Hälfte in Unterzahl spielen mussten. Dayot Upamecano hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff die Gelb-Rote Karte gesehen. Kapitän Christian Strohdiek sorgte in der Nachspielzeitn für den Ausgleich der Ostwestfalen. (Service: ERGEBNISSE der Bundesliga)

Anzeige

Mehr Informationen in Kürze.

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9.30 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE