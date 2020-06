Der Abstiegskampf in der Bundesliga schickt sich an, zu einem echten Krimi zu werden.

Während Schlusslicht SC Paderborn nach der 1:6-Klatsche gegen den BVB langsam, aber sicher den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze verliert, hat sich das Feld vor den Ostwestfalen fünf Spieltage vor dem Saisonende immer weiter zusammengeschoben.

Werder und Eintracht mit Nachholspiel

Maßgeblich verantwortlich für diese Entwicklung ist Werder Bremen. Das Team von Florian Kohfeldt holte in den vergangenen drei Partien sieben Punkte, blieb dazu ohne Gegentor. Als 17. trennen die Werderaner nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz, den Fortuna Düsseldorf belegt. Zum rettenden Ufer sind es aktuell drei Punkte.

Doch die Kohfeldt-Elf hat noch einen besonderen Trumpf in der Hinterhand: Im Gegensatz zur direkten Konkurrenz hat Werder noch ein Spiel mehr zu absolvieren, am Mittwochabend steigt das Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt (Bundesliga: Werder Bremen - Eintracht Frankfurt ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Mit einem erneuten Sieg könnte Bremen den direkten Abstiegsrang verlassen.

Köln verpasst Befreiung

Auch die Eintracht ist noch nicht raus aus dem Abstiegsgeschehen. Auf Rang 12 trennen die Hessen aktuell auch nur fünf Punkte von Platz 16 - bei einer Niederlage in Bremen wären es schon nur noch vier.

Zusätzliche Brisanz gewinnt das Duell im Weserstadion bei einem Blick in die jüngere Vergangenheit: Am letzten Spieltag der Saison 2015/16 sicherte sich Werder mit einem Sieg im direkten Duell gegen die Eintracht den Klassenerhalt und beförderte die Frankfurter in die Relegation. Erst dort sicherte sich die SGE gegen den 1. FC Nürnberg hauchdünn und auf den letzten Drücker den Klassenerhalt.

Der 1. FC Köln verpasste es bereits am Montagabend, sich wohl endgültig aller Abstiegssorgen zu entledigen. Trotz früher Führung unterlag das Team von Markus Gisdol RB Leipzig mit 2:4. Mit 34 Punkten haben die Kölner auf Platz elf allerdings noch einen komfortablen Vorsprung.

Am kommenden Spieltag kommt es dann zu zwei direkten Kellerduellen. Der 1. FSV Mainz (Platz 15) empfängt Eintracht Frankfurt, dazu müssen die Kölner gegen den FC Augsburg (Platz 13) antreten. Für Paderborn verkommt die Partie gegen Leipzig zu einem Endspiel, rechnerisch absteigen können die Ostwestfalen bereits am 31. Spieltag.

Das Restprogramm der Abstiegskandidaten im Überblick:

1. FC Köln (Platz 11, 34 Punkte)

FC Augsburg (A)

Union Berlin (H)

Bayer Leverkusen (A)

Eintracht Frankfurt (H)

Werder Bremen (A)

Eintracht Frankfurt (Platz 12, 32 Punkte)

Werder Bremen (A)

1. FSV Mainz 05 (H)

Hertha BSC (A)

Schalke 04 (H)

1. FC Köln (A)

SC Paderborn (H)

FC Augsburg (Platz 13, 31 Punkte)

1. FC Köln (H)

1. FSV Mainz 05 (A)

TSG Hoffenheim (H)

Fortuna Düsseldorf (A)

RB Leipzig (H)

Union Berlin (Platz 14, 31 Punkte)

FC Schalke 04 (H)

1. FC Köln (A)

SC Paderborn (H)

TSG Hoffenheim (A)

Fortuna Düsseldorf (H)

1. FSV Mainz 05 (Platz 15, 28 Punkte)

Eintracht Frankfurt (A)

FC Augsburg (H)

Borussia Dortmund (A)

Werder Bremen (H)

Bayer Leverkusen (A)

Fortuna Düsseldorf (Platz 16, 27 Punkte)

TSG Hoffenheim (H)

Borussia Dortmund (H)

RB Leipzig (A)

FC Augsburg (H)

Union Berlin (A)

Werder Bremen (Platz 17, 25 Punkte)

Eintracht Frankfurt (H)

VfL Wolfsburg (H)

SC Paderborn (A)

FC Bayern München (H)

1. FSV Mainz 05 (A)

1. FC Köln (H)

SC Paderborn (Platz 18, 19 Punkte)

RB Leipzig (A)

Werder Bremen (H)

Union Berlin (A)

Borussia Mönchengladbach (H)

Eintracht Frankfurt (A)