Die Terminfindung für den Start der kommenden Saison stellt den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) vor Probleme.

Laut der Bild am Sonntag werden mehrere Szenarien in den Gremien diskutiert. Demnach könnten die Klubs, die im August an den anvisierten Europacup-Finalturnieren teilnehmen, erst Anfang Oktober in die neue Bundesliga-Spielzeit einsteigen. Eine andere Option wäre es, die Saison nicht am 11. September sondern erst Ende September zu beginnen.

Auch die Spiele der Nationalmannschaft in der Nations League gegen Spanien (3. September) und in der Schweiz (6. September) stehen demnach auf der Kippe. Sie könnten im Oktober und November nachgeholt werden. Zudem soll die erste Runde des DFB-Pokals, die normal eine Woche vor dem Bundesliga-Start gespielt wird, auf Ende September oder Anfang Oktober verschoben werden.

Fünf deutsche Teams noch im Europacup

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will bei der Sitzung ihres Exekutivkomitees am Mittwoch und Donnerstag über die Fortsetzung der Champions League sowie der Europa League entscheiden. Spekuliert wird über ein Finalturnier der Königsklasse in Lissabon, die Europa League soll in Nordrhein-Westfalen zu Ende gebracht werden.

In der Champions League sind aus deutscher Sicht noch Meister Bayern München und RB Leipzig vertreten. In der Europa League sind noch Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg dabei.