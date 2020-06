Die Bundesliga beendet nach dem Restart als erste Top-Liga Europas ihre Saison.

Im CHECK24 Doppelpass kommt es am Sonntag, 28. Juni, live ab 11:00 Uhr auf SPORT1 zum Gipfeltreffen der Bayern-Jäger Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Moderator Thomas Helmer wird mit Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, und Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer von RB Leipzig, sowohl über das Saisonfinale als auch die Dominanz des FC Bayern sowie die Folgen und Gründe diskutieren.

Anzeige

Weitere Themen sind der Abstiegskampf von Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf sowie das Fernduell von Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen um den letzten Champions-League Platz. Ebenfalls zu Gast sind SPORT1 Experte Marcel Reif, Alfred Draxler (Chefkolumnist BILD) und Patrick Berger (Chefreporter West SPORT1).

Als Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann im Einsatz.

"Dopa(pp)-Fan-Aktion" auf der Zielgeraden

Fußballfans können auch am kommenden Sonntag wieder als "Dopa(pp)-Fans" dabei sein: Zusammen mit der österreichischen Fußball-Plattform ligaportal.at stellt SPORT1 als Medienpartner erneut 100 Plätze auf der "Doppelpass"-Tribüne zur Verfügung.

Für 25,- Euro können die Fans ihr Foto auf www.papp-fan.de/dopa hochladen, das dann als "Dopa(pp)-Fan"-Figur prominent auf der Zuschauer-Tribüne im TV-Set platziert wird. Der gesamte Betrag fließt ins Phrasenschwein und wird am Ende der laufenden Saison für einen wohltätigen Zweck gespendet.

Darüber hinaus ehrt SPORT1 im Rahmen der "Dopa(pp)-Fan-Aktion" auch alle "Helden vor Ort", die in Kliniken, Arztpraxen oder Pflegediensten nicht nur in dieser schweren Zeit, sondern immer für hilfsbedürftige Menschen da sind. In jeder Sendung werden stellvertretend für alle "Helden vor Ort" Menschen aus dem Gesundheitswesen mit ihrer eigenen Papp-Figur im Doppelpass präsent sein.

Der CHECK24 Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1-Plattformen sowie komplett via Facebook Live zu sehen und steht kurz nach Sendungsende zudem als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.

Hinzu kommt der Liveblog zum CHECK24 Doppelpass auf SPORT1.de. Hier werden die Zuschauer ab Sendungsbeginn aktuell und unterhaltsam über den Fußballtalk informiert und können über die Kommentarfunktion mitdiskutieren.