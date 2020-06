Alphonso Davies gilt als die Überraschung der Saison.

Der junge Kanadier ist bei den Bayern eingeschlagen wie eine Bombe. Am neunten Spieltag der laufenden Saison wurde der 19-Jährige erstmals eingewechselt, seitdem legte er nahezu jede Partie über die vollen 90 Minuten zurück. Kürzlich erst wurde er von den Bayern-Bossen mit einem neuen Vertrag belohnt.

Da wundert es auch nicht, wenn Stars wie der Ex-Bayern-Torjäger Ivica Olic Davies mit Lob überschütten.

"Wenn ich einen Spieler herausheben soll, ist das ganz klar Alphonso Davies (...) Er ist für mich einfach der absolute Hit der Mannschaft und des Vereins. Ich kann mich nicht erinnern, dass sich ein Spieler so schnell zur absoluten Top-Klasse entwickelt hat", sagte der Kroate im Interview mit der Sport Bild.

Olic: "Davies wie ein Flugzeug"

Dabei war der 40-Jährige Anfangs eher skeptisch gegenüber der neuen Position von Davies bei den Bayern: "Er ist als offensiver Flügelspieler gekommen, wurde dann auf die linke Abwehrseite versetzt. Am Anfang habe ich gedacht: Dieser junge Kerl kann doch nicht gleich auf so hohem Niveau als Verteidiger funktionieren. Da muss man ja zum Beispiel auch taktisch einiges dazulernen. Aber Davies hat es sofort überragend gemacht."

Vor allem die enorme Schnelligkeit sieht Olic als Davies' Vorteil: "Wenn ein Gegenspieler an ihm vorbei ist und denkt, er habe einen Vorsprung, kommt Davies wie ein Flugzeug angeflogen und klärt die Situation."

Olic geht von einer steilen Karriere des Jungstars aus: "Davies wird noch viel besser, cleverer und auf Dauer ein Aushängeschild und Publikumsliebling des Vereins."

Lobende Worte für Perisic

Zu seinem Landsmann Ivan Perisic findet Olic auch lobende Worte und rät den Bayern zu einem Kauf: "Ich würde mich sehr freuen, wenn Bayern ihn kauft. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass Ivan dem FCB auch in Zukunft weiterhelfen kann."

Perisic ist aktuell als Leihgabe von Inter Mailand bei den Bayern tätig. Nach seiner Knöchelverletzung im Februar bestätigte der Kroate im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt seine Qualität. Durch eine kurzfristigen Verletzung von Serge Gnabry rückte er in die Startelf und belohnte sich prompt in der 14. Minute mit einem sehenswerten Kopfballtreffer.

Diese Qualität hat auch Olic erkannt und schwärmt von der Vielseitigkeit des Kroaten: "Ivans großes Plus neben seiner Erfahrung ist, dass er in der Offensive viele Positionen bekleiden kann: links, rechts, aber auch im Zentrum. Da er mit beiden Füßen gleichstark schießt, ist er unberechenbar für die Gegenspieler. Und er hilft auch in der Defensive."

Olic bezeichnet sich selbst als "absoluter Fan von Ivan".