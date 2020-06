Bei dieser Ansage dürfte der Konkurrenz Angst und Bange werden!

45 Tore hat Robert Lewandowski in dieser Saison bereits erzielt. In nur 39 Pflichtspielen. Und doch sieht sich der Bayern-Knipser noch nicht am Höhepunkt seiner Schaffenskraft.

"Ich bin noch nicht in der besten Phase meiner Karriere, aber bald", kündigte der im Interview mit France Football an. "Doch das sind alles bloß Zahlen. Ich bin zuversichtlich, dass der beste Moment in meiner Karriere noch kommen wird."

Anzeige

Der CHECK24 Doppelpass am Donnerstag ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

"Ich werde im August 32, aber das bedeutet nicht, dass ich mein Alter fühle. Ich will weiterhin auf einem Top-Level bleiben. Und das nicht nur für die nächsten zwei oder drei Jahre", erklärte Lewandowski weiter.

Daher sei sein aktuelles Arbeitspapier, das er 2019 bis 2023 verlängerte "nicht mein letzter Vertrag. Ich habe noch genügend Zeit, um über meine Zukunft nachzudenken, aber ich fühle mich richtig gut."

Lewandowski und sein Elfmeter-Geheimnis

Gut, beziehungsweise sicher fühlt sich der Nationalspieler auch am Elfmeterpunkt. Fünf Strafstöße hat er in dieser Spielzeit bereits verwertet. Über seine Karriere gesehen liegt seine Erfolgsquote bei rund 90 Prozent.

"Das ist immer noch ein Geheimnis", sagte Lewandowski angesprochen auf seine spezielle Technik.

"Wenn ich den ganzen Prozess erklären würde, würde der Torhüter ja meinen kleinen Trick verstehen“, führte er aus. „Ich glaube, ich war der erste Spieler, der die Art einen Elfmeter zu schießen ein wenig verändert hat."