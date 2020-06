Trotz der 0:1-Niederlage bei Borussia Dortmund kann Vladimir Darida von Hertha BSC auf einen halbwegs positiven Samstagmittag zurückblicken.

Der Tscheche stellt nämlich einen Kilkometer-Rekord in der Bundesliga auf. Stolze 14,65 Kilometer lief er laut des Datendienstleisters Opta während des Spiels, so viel wie noch kein anderer Bundesligaspieler seit Erfassung der Tracking-Daten in der Saison 2013/14.

"Das ist ein schöner Wert, aber ich hätte lieber ein Tor in der Statistik gehabt“, sagte der Mittelfeldspieler bei Sky zu seinem Rekord.