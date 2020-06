Macht er die Bundesliga doch noch einmal spannend?

Am Samstag blickt Fußball-Deutschland noch mehr als sonst auf Kai Havertz. Schießt er Leverkusen im Spitzenspiel gegen den FC Bayern zum Sieg, könnte der BVB womöglich doch noch mal ins Titelrennen eingreifen.

Selbst-Bayern-Trainer Hansi Flick geriet regelrecht ins Schwärmen, als er über den Jungstar sprach.

"Es gibt wenig Trainer, die etwas dagegen hätten, wenn Kai in ihrer Mannschaft spielen würde. Da würde ich mich anschließen", sagte der Coach von Bayern München vor dem Spitzenspiel (Bundesliga: Bayer Leverkusen - FC Bayern ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) bei Bayer Leverkusen.

Er kenne den filigranen Mittelfeldspieler seit der U17-Nationalmannschaft. Da habe Havertz schon gezeigt, so Flick, "was für ein toller Fußballer er ist. Er hat sich seitdem enorm entwickelt. Er agiert intelligent zwischen den Linien und ist sehr sicher am Ball. Dazu hat er einen sehr großen Torinstinkt".

Völler hat "kleine Hoffnung" auf Havertz-Verbleib

Dass bei so viel Wertschätzung auch der deutsche Rekordmeister großes Interesse an einer Verpflichtung des 20-Jährigen im Sommer hat, musste Flick nicht extra betonen. Dies hatte ohnehin Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Wochenende bereits erledigt. Er würde Havertz "gerne haben", räumte Hoeneß offen ein.

Doch die Konkurrenz ist groß. Großklubs aus der Premier League sollen ebenso bereits ihre Fühler nach dem Ausnahmetalent ausgestreckt haben wie Real Madrid. Ganz abschreiben will Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler sein Juwel aber trotzdem noch nicht. "Ich bin ehrlich, ich habe immer so eine kleine Hoffnung, dass wir ihn hier noch ein Jährchen behalten können und dürfen", sagte Völler bei Sky.

Der Millionenpoker hat längst begonnen. Dazu gehört auch, dass Bayern-Vorstand Oliver Kahn jüngst Zurückhaltung signalisiert hat. Natürlich sei Havertz ein "super Spieler. Das heißt aber nicht, dass der FC Bayern an all diesen guten Spielern interessiert ist".

Die von Leverkusen aufgerufenen 100 Millionen Euro stellen selbst für die solventen Münchner in Corona-Zeiten eine große Hürde dar. Zumal auch noch Nationalspieler Leroy Sane (Manchester City) kommen soll.

Havertz "der spannendste Spieler auf der Welt"

Dennoch: Für Sky-Experte Dietmar Hamann ist der Transfer von Havertz für die Bayern fast schon ein Muss. "Ich habe seit 20 Jahren keinen mit den Fähigkeiten von Kai Havertz gesehen. Er ist für mich zur Zeit der spannendste Spieler auf der Welt", sagte er.

Es sind Hymnen, die einem jungen Mann den Kopf verdrehen könnten. Doch Havertz scheint dies nichts anzuhaben, allen Nebengeräuschen zum Trotz trifft er wie am Fließband.

In der Rückrunde erzielte er bislang neun Tore, sein Siegtreffer beim 1:0 in Freiburg am vergangenen Freitag war bereits Treffer Nummer fünf nach der Corona-Zwangspause - als erster Bundesliga-Profi unter 21 Jahren hat Havertz bereits 35 Tore verbucht.

Mit weiteren Treffern am Samstag könnte er auch die Meisterschaft noch ein bisschen spannend gestalten.

"Es ändert nichts an der Tatsache, dass er sowieso schon ein Weltklassespieler ist", betonte Völler, "das war er vorher schon. Jetzt ist die Aufmerksamkeit noch mehr auf ihm."