Die Planung der Vorbereitung auf die neue Spielzeit ist für viele Bundesligisten eine Herkulesaufgabe.

Das größte Problem: Der FC Bayern, RB Leipzig, der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen spielen noch international und wissen nicht, wann sie ihren Blick überhaupt auf eine echte Vorbereitung auf die neue Spielzeit werfen können.

Die anderen Teams schlagen sich bereits mit der Ausarbeitung von Hygienekonzepten bei Trainingslagern herum, deren Umsetzung von Ort zu Ort an verschiedene Anforderungen geknüpft sind. Einige Klubs hoffen noch auf etwas Fannähe während des Sommers, andere haben diese Hoffnung schon fast begraben.

Immerhin: Mit der festen Terminierung des DFB-Pokals (beginnt am 11. September) und des Bundesligastarts am 18. September haben die Vereine nun ein festes Ziel in ihrer Planung. An fest terminierten Testspielen und Gegnern ist jedoch bei vielen noch nicht zu denken.

SPORT1 zeigt die Sommerfahrpläne der 18 Bundesligisten.

FC Bayern München

Trainingsstart: 17. Juli - Die Mission Triple ruft. Zurück auf das Trainingsgelände geht es für die Münchener jedoch erst nach einer Woche Cyber-Training und Corona-Tests für die ganze Mannschaft. Am 23. Juli erwartet Hansi Flick seine Mannen zurück an der Säbener-Straße.

Trainingslager: Der Marketing-und Testspieltrip nach China entfällt. Ein Kurztrainingslager steht im Raum, bevor es für die Münchener ins Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Chelsea geht (Hinspiel: 3:0). Fix ist aber noch nichts.

Testspiele: Am 31. Juli ist wohl ein Testspiel geplant. Der Gegner steht noch nicht fest.

Borussia Dortmund

Trainingsstart: 30. Juli - Zuerst sollen die Profis individuell trainieren, ehe sie nach zwei Coronatest-Phasen in das Mannschaftstraining einsteigen können - vorausgesetzt, die Tests fallen negativ aus.

Trainingslager: Vom 10. bis 17 August in Bad Ragaz (Schweiz). Fans sind am Trainingsgelände nicht erlaubt, lediglich ausgewählte Medienvertreter begleiten die Borussia in die Vorbereitung.

Testspiele: Noch nicht terminiert, Gegner stehen noch nicht fest.

RB Leipzig

Trainingsstart: 22. Juli nach zwei Corona-Testrunden. Am 13. August geht es gegen Atlético Madrid um das Halbfinale der Königsklasse. Etwa zwei Tage zuvor planen die Roten Bullen in den Flieger Richtung Portugal zu steigen. Nach dem Finalturnier gibt es noch einmal fünf Tage Urlaub, ehe Leipzig auf die kommende Spielzeit vorbereitet.

Trainingslager: Kein auswärtiges Trainingslager geplant.

Testspiele: 30. Juli gegen den Vfl Wolfsburg im heimischen Trainingszentrum (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

Borussia Mönchengladbach

Trainingsstart: Anfang August

Trainingslager: Zwischen 17. und 23. August - Der Ort steht noch nicht fest. Nach Rottach-Egern an den Tegernsee geht es für Coach Marco Rose und sein Team in diesem Sommer jedoch nicht.

Testspiele: Termine und Gegner stehen noch nicht fest.

Bayer Leverkusen

Trainingsstart: 23. Juli - Dann will Trainer Peter Bosz seine Truppe für das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers fit machen. Das Spiel steigt am 6. August in der heimischen Arena. Von 10. bis 21. August findet dann das angepeilte Top-8-Turnier in Nordrhein-Westfalen statt. Nach der Europa League will Bayer den Spielern nochmals bis zu zwei Wochen frei geben.

Trainingslager: Noch nichts bekannt

Testspiele: Bayer wird als möglicher Testspiel-Gegner des FC Bayern am 31. Juli gehandelt. Termine und Gegner stehen jedoch nicht offiziell fest.

TSG Hoffenheim

Trainingsstart: Am 2. August - Die Art der Vorbereitung wird stark davon abhängen, welcher Trainer die Kraichgauer nach der Entlassung von Alfred Schreuder übernehmen wird.

Trainingslager: voraussichtlich 16. August bis 23. August am Tegernsee

Testspiele: Keine Gegner oder Termine stehen fest

VfL Wolfsburg

Trainingsstart: 25. oder 26. Juli - Am 30. Juli testen die Wölfe gegen Leipzig ihre Europa League-Form. Am 5. August kämpft die Mannschaft um Trainer Oliver Glasner gegen Schachtar Donezk um den Einzug in das Finalturnier. Es gilt, einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufzuholen. Wann genau die Wölfe die Vorbereitung auf nächste Saison starten, wird vom Abschneiden der Niedersachsen in der Europa League abhängen.

Trainingslager: entfällt

Testspiele: 30. Juli gegen Bayern München

SC Freiburg

Trainingsstart: 10. August - Die Breisgauer absolvieren nach 14 Tagen Urlaub derzeit ein sogenanntes aktives Erholungsprogramm. Dazu erhielten die Profis individuelle Trainingspläne, die sie selbstständig einhalten.

Trainingslager: 20. bis 29. August in Schruns (Österreich).

Testspiele: Gegner und Termine stehen noch nicht fest. Der SC will drei Partien vor dem Saisonauftakt absolvieren.

Eintracht Frankfurt

Trainingsstart: 27. Juli - Dann startet die Vorbereitung auf das Europa League-Rückspiel gegen den FC Basel gehen. Das Team von Adi Hütter hat eine deftige Hypothek aufzuholen. 0:3 unterlagen die Hessen im Hinspiel gegen den Schweizer Rekordmeister. Sollte der Halbfinalist des Vorjahres dennoch das kleine Wunder schaffen, geht es am 11. August in Gelsenkirchen in das Viertelfinale des Top 8-Turniers. Wann es in die Vorbereitung in die kommende Saison geht, hängt also stark vom Ausgang des anstehenden Rückspiels ab.

Trainingslager: entfällt

Testspiele: Gegner und Termine stehen noch nicht fest

Hertha BSC Berlin

Trainingsstart: 27. Juli

Trainingslager: entfällt

Testspiele: Mit der eigenen U23 steht bereits ein Testspielgegner fest. Weitere Freundschaftsspiele sind geplant, jedoch noch nicht terminiert.

Union Berlin

Trainingsstart: 27. Juli

Trainingslager: Viertägiges Kurztrainingslager am Scharmüzelsee (Brandenburg); für ein größeres Trainingslager sind Orte in Österreich im Gespräch

Testspiele: Weder Gegner noch Termine stehen fest

Schalke 04

Trainingsstart: 31. Juli: Zuvor spulen die Spieler ein individuelles Programm ab, um sich nach dem kurzen Urlaub bereits leicht in Schwung zu bringen.

Trainingslager: Ein Trainingslager ist fest geplant. Jedoch mussten die Knappen ihr angedachtes Ziel in Mittersil (Österreich) streichen, nachdem sich die bereits vor der Coronakrise gebuchte Unterkunft aufgrund von verzögerter Buchung zerschlagen hatte. Derzeit organisieren die Verantwortlichen einen Ersatzstandort.

Testspiele: Weder Gegner noch Termine stehen fest. Der Schalke-Sponsor HARFID wünscht sich aber ein Freundschaftsspiel gegen Rot Weiß Essen. Das Unternehmen unterstützt beide Klubs.

FSV Mainz 05

Trainingsstart: Noch kein genaues Datum.

Trainingslager: Es kursieren viele Orte und Ideen für Standorte. Vielleicht fällt eine Sommerreise auch ganz aus. Das geplante Trainingslager in den USA haben die Rheinländer schon Anfang April abgesagt.

Testspiele: Weder Gegner noch Termine bekannt. Sportvorstand Rouven Schröder ließ durchblicken, dass es sich vermutlich um höherklassigere Gegner als in den Jahren zuvor handeln soll.

1. FC Köln

Trainingsstart: 5. August Von 20. bis 29 August machen sich die Geißböcke nach Donaueschingen ins Trainingslager auf.

Trainingslager: Von 20. bis 29 August in Donaueschingen

Testspiele: 15. August gegen Blau-Weiß Lohne

FC Augsburg

Traningsstart: 3. August. Möglicherweise sind viele Übungseinheiten sogar öffentlich. Das entscheidet das örtliche Gesundheitsamt.

Trainingslager: Noch nichts bekannt

Testspiele: Weder Gegner noch Termine stehen fest

Werder Bremen

Trainingsstart: Anfang August - Nach dem Fast-Abstieg haben die Profis rund drei Wochen Zeit, kräftig durchzuatmen.

Trainingslager: 15. bis 25. August im österreichischen Zillertal

Testspiele: Weder Gegner noch Termine stehen fest

Arminia Bielefeld

Trainingsstart: noch nicht genau terminiert - Die Ostwestfalen kommen mit mächtig Rückenwind aus ihrer bärenstarken Zweitliga-Saison ins Oberhaus.

Trainingslager: Scheffau (Tirol, Österreich), genaue Terminierung steht noch aus. Das Hygienekonzept in Sachen Fan-Kontakt wird dafür noch geprüft.

Testspiele: Weder Gegner noch Termine stehen fest

VfB Stuttgart

Trainingsstart: 30. Juli zurück ins Training. Am 3. August peilen die Schwaben das erste Mannschaftstraining an.

Trainingslager: 22. bis 29. August in Kitzbühel (Österreich), wahrscheinlich ohne Fans

Testspiele: Weder Gegner noch Termine bekannt