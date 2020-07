Was für ein emotionaler Abschied für Jude Bellingham!

Der englische Youngster, der zu Borussia Dortmund wechselt, spielte am Mittwoch sein letztes Spiel für Birmingham City.

Die Partie gegen Derby County ging zwar mit 1:3 verloren, doch das geriet zur Nebensache.

Denn in der 75. Minute wurde Jude Bellingham ausgewechselt – und der 17-Jährige wurde von seinen Emotionen übermannt und konnte seine Tränen nicht zurückhalten.

"Ich habe mein Bestes versucht, um mich zu verstecken", sagte Bellingham anschließend.

Der zentrale Mittelfeldspieler ergänzte: "Ich liebe diesen Klub, ich bin einfach ein riesiger Fan. Was auch immer passieren wird, ich werde immer ein Blue bleiben. Das ist mein Verein."

Immerhin: Trotz der Pleite am letzten Spieltag feierte Birmingham den Klassenerhalt. Charlton Athletic, Wigan Athletic und Hull City stiegen ab.

Nach der Partie verbrachte Bellingham noch Zeit mit seiner Familie, was für ihn "die Welt bedeutet. Wir haben Tränen vergossen und ich bin wirklich enttäuscht, wie es endete. Aber gleichzeitig bin ich für die Zukunft sehr zuversichtlich und freue mich darauf".

Bellingham hat beim BVB nach SPORT1-Informationen einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

23 Mio. Euro zahlen die Dortmunder nach SPORT1-Informationen an Birmingham, sicherten dem England-Klub bei einem späteren Weiterverkauf allerdings große Transfer-Anteile zu – nur so war ein Transfer überhaupt möglich. Er ist damit der teuerste Minderjährige, der jemals in die Bundesliga wechselt.