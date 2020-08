Borussia Mönchengladbach hat am Dienstag den Trainingsauftakt zur neuen Saison bestritten.

300 Zuschauer verfolgten die erste Einheit von Trainer Marco Rose, die um 11 Uhr begann. Die entsprechende Anzahl an Freikarten hatte die Borussia im Vorfeld vergeben.

Beim Champions-League-Teilnehmer war Neuzugang Hannes Wolf mit von der Partie. Auch die Leihspieler Michael Lang, Jordan Beyer und Julio Villalba sind zurück.

Thuram fehlt nach Operation

Marcus Thuram fehlte nach seiner im Saisonendspurt erlittenen Sprunggelenkverletzung und der daraufhin benötigten Operation noch.

Der Franzose hatte in der vergangenen Saison in 31 Partien zehn Tore erzielt und acht Treffer vorbereitet, ehe er sich im Duell mit dem FC Bayern in der Anfangsphase verletzte.

Auch Andreas Poulsen (Reha nach Schulter-OP), László Benes (Bandverletzung im Sprunggelenk), Max Grün (Innenbandverletzung im Knie) sowie Keanan Bennetts (Mittelfußprellung) konnten nicht mitwirken.

Mittelfeldspieler Denis Zakaria arbeitete nach seiner Knieverletzung immerhin individuell, nachdem er zuletzt nicht mit auf dem Platz gekommen war, und absolvierte Steigerungsläufe.