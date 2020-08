Beim Bundesligisten 1. FC Köln sind zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Dies teilte der Tabellen-14. der abgelaufenen Saison am Samstag bei Twitter mit. Die beiden Akteure hätten sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt direkt in häusliche Quarantäne begeben. Der FC trainierte am Samstag erstmals wieder auf dem Platz, am Mittwoch und Freitag waren Spieler und Mitarbeiterstab auf COVID-19 getestet worden.

In der abgelaufenen Saison hatten sich die Kölner Profis Ismail Jakobs und Niklas Hauptmann (mittlerweile Holstein Kiel) mit dem Coronavirus infiziert.