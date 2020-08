Dieses Votum fällt überraschend aus.

Borussia Dortmund steht laut den Fans im Management-Ranking der Bundesliga-Klubs hinter dem SC Freiburg - die Bayern führen mit deutlicher Mehrheit.

79,7 Prozent der 5185 Anhänger, die das Bundesliga-Barometer in einer repräsentativen Umfrage in Kooperation mit SPORT1 befragt hatte, nennen den FC Bayern München bei der Frage, bei welchen Klubs im Management derzeit am professionellsten gearbeitet wird.

Es folgen Borussia Mönchengladbach (61,1 Prozent) und RB Leipzig (53,5 Prozent) an zweiter und dritter Stelle. Diese Reihenfolge überrascht nicht, schaut man sich die Bundesliga-Tabelle der abgelaufenen Saison an: Leipzig und Gladbach beendeten die Spielzeit auf dem dritten und vierten Platz - Bayern gewann zum achten Mal in Folge die Meisterschaft.

Fans belohnen Beständigkeit

Doch ein Verein fehlt in der Gunst der Fans, der Tabellenzweite aus Dortmund belegt im Bundesliga-Barometer nur den fünften Platz, dazwischen schiebt sich mit dem SC Freiburg noch ein Verein aus dem Mittelfeld der Tabelle.

43,3 Prozent der Fans belohnen den SC Freiburg für das beständige professionelle Management um Sportdirektor Klemens Hartenbach (seit 2013 im Verein) und Trainer Christian Streich (seit 2011). Der BVB folgt dahinter mit 30,9 Prozent.

Das Bundesliga-Barometer von Prof. Dr. Alfons Madeja in Nürnberg gehört zu den ältesten und zuverlässigsten Umfrage-Initiativen im Sport.

