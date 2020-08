Neuzugang Tahith Chong hat beim Bundesligisten Werder Bremen ein erfolgreiches Debüt gegeben.

Beim 4:1 (2:0)-Sieg im Testspiel gegen den österreichischen Erstligisten Linzer ASK bereitete der Niederländer in Zell am Ziller das Tor zum 2:0 durch Johannes Eggestein vor (16.).

Selke bringt Werder früh in Führung

Die weiteren Treffer der Bremer im ersten Test des Trainingslagers erzielten vor 500 Zuschauern Davie Selke (4.), Josh Sargent (47.) und Yuya Osako (77.).

Werder hatte U21-Nationalspieler Chong am Sonntag für ein Jahr vom englischen Rekordmeister Manchester United ausgeliehen.